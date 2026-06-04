مانشستر سيتي يدرس مقاضاة مرشح رئاسة نادي ريال مدريد

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أنه يدرس اتخاذ إجراءات قانونية ضد إنريكي ريكيلمي، أحد المرشحين لرئاسة ريال مدريد الإسباني، بعد أن وعد بالتعاقد مع لاعب كرة القدم النرويجي إيرلينغ هالاند، في إطار الترويج لحملته الانتخابية.

وقال النادي في بيان رسمي: "التقارير الواردة من إسبانيا بشأن مستقبل إيرلينغ هالاند غير صحيحة، لا مجال لحدوث ذلك، ولا يوجد أي بند في العقد يسمح بذلك، وفي هذا السياق، ندرس ممارسة حقوقنا القانونية المتعلقة باستخدام صورة لاعبنا".

من جانبه، قال والد هالاند، ألفي إنجي، ووكيلته ورافايلا بيمينتا، في بيان آخر: "كل هذا مسل للغاية ولكنه غير صحيح، نتمنى كل التوفيق لكلا المرشحين في انتخابات ريال مدريد".

وكان إنريكي ريكيلمي، قطب الطاقة المتجددة، الذي ينافس الرئيس الحالي فلورنتينو بيريز على المنصب، قد كشف عن قميص ريال مدريد يحمل اسم هالاند خلال ظهوره التلفزيوني يوم الأربعاء، قائلا: "لديه شرط جزائي ويرغب في الانضمام إلى ريال مدريد. إذا أصبحت رئيسا، فسيلعب لريال مدريد".

كما تعهد إنريكي بالتعاقد مع لاعب خط وسط السيتي رودري، مصرحا: "إنه لاعب رائع، في مركز يحتاج فيه ريال مدريد إلى تعزيزه".

وأوضح: "لقد تحدثنا مع وكيل أعماله، علينا احترام ناديه، ولكن إذا أصبحت رئيسا، فسيلعب لريال مدريد، سأبذل قصارى جهدي".

وأعلن ريكيلمي تحديه لبيريز في الانتخابات - وهي المرة الأولى منذ 20 عاما التي يترشح فيها بيريز في وجود منافس آخر- وذلك بعد موسمين لم يفز فيهما النادي بأي ألقاب كبيرة.

وخاض المرشح البالغ من العمر 37 عاما حملة انتخابية تضمنت تقديم هدايا ضخمة، بما في ذلك وعد ببناء مدينة خاصة بالأعضاء لجماهير النادي في المنطقة المحيطة بقاعدة التدريب، وتضم حمامات سباحة وساحة لكرة السلة.



في المقابل، تعهد بيريز، البالغ من العمر 79 عاما، بإعادة تجديد دماء الفريق من خلال التعاقدات الجديدة الخاصة به وتقليل الخلافات بين اللاعبين التي شابت النصف الثاني من الموسم بعد أن حل ألفارو أربيلوا محل تشابي ألونسو المقال كمدرب.

إذا حسم بيريز فوزه في الانتخابات، فسيؤكد النادي التعاقد مع مدافع ليفربول السابق الفرنسي إبراهيما كوناتي وظهير إنتر ميلان الهولندي دينزل دومفريس، في صفقات تم الاتفاق عليها بالفعل.