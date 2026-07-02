بتعاقده مع لاعب وسط نوتينغهام فورست، إليوت أندرسون مقابل 135 مليون يورو

قدم.. مانشستر سيتي يبرم أغلى صفقة للاعب إنجليزي في التاريخ بتعاقده مع لاعب وسط نوتينغهام فورست، إليوت أندرسون مقابل 135 مليون يورو

إسطنبول/ أحمد حسن / الأناضول

أكمل نادي مانشستر سيتي، وصيف بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، التعاقد مع لاعب خط الوسط إليوت أندرسون من نوتينغهام فورست، في صفقة جعلته أغلى لاعب إنجليزي في التاريخ.

وقال "السيتيزنز" في بيان الخميس: "توصل مانشستر سيتي ونوتينغهام فورست إلى اتفاق بشأن انتقال إليوت أندرسون".

وتابع: "يشارك أندرسون، البالغ من العمر 23 عاما، حاليا في بطولة كأس العالم لكرة القدم مع منتخب إنجلترا، وقد خضع للفحص الطبي في ولاية كانساس، وسيتم استكمال إجراءات انتقاله الرسمية فور عودته إلى إنجلترا".

وأضاف: "في هذه الأثناء، يتمنى الجميع في مانشستر سيتي كل التوفيق لإليوت وللمنتخب الإنجليزي في حملتهما في كأس العالم، ونتطلع إلى الترحيب به في مانشستر في الوقت المناسب".

وأشارت وسائل الإعلام الإنجليزية إلى أن مانشستر سيتي وافق على دفع رسوم مالية قدرها 135 مليون يورو لنوتينغهام فورست مقابل ضم لاعب خط الوسط الدولي.

ويجعل هذا التعاقد اللاعب أندرسون أغلى لاعب بريطاني على الإطلاق، متجاوزا مبلغ 134.34 مليون يورو الذي دفعه ريال مدريد لضم جود بيلينغهام من بوروسيا دورتموند في صيف العام 2023.

وبدأ لاعب الوسط مسيرته الكروية في نيوكاسل، ثم لعب على سبيل الإعارة مع بريستول روفرز، قبل أن يعود إلى "الماكبايس" مجددا وينضم إلى الفريق الأول في ملعب "سانت جيمس بارك".

وأدت القواعد المالية إلى بيع نادي نيوكاسل يونايتد أندرسون إلى نوتينغهام فورست مقابل 41.2 مليون يورو صيف العام 2024، حيث ازدهر خلال موسمين قضاهما في النادي وتطور ليصبح أحد أفضل اللاعبين في الدوري.

وشارك أندرسون في جميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز مع نوتينغهام فورست الموسم الماضي، حيث بدأ أساسيا في 37 مباراة، وسجل 4 أهداف وصنع 4 أخرى، وكان من بين أفضل 5 لاعبين في الدوري من حيث عدد التدخلات والتمريرات.

ويعد أندرسون أول صفقة يتم التعاقد معها تحت قيادة مدرب مانشستر سيتي الجديد، الإيطالي إنزو ماريسكا، الذي تأكد تعيينه خلفا للإسباني بيب غوارديولا في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ويتواجد أندرسون حاليا مع منتخب إنجلترا في كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وقد شارك في جميع مباريات منتخب "الأسود الثلاثة".