لمدة موسمين؛ بعد أن كان اللاعب قريبا من الرحيل مجانا..

قدم.. ليل الفرنسي يجدد عقد الجزائري نبيل بن طالب حتى 2028 لمدة موسمين؛ بعد أن كان اللاعب قريبا من الرحيل مجانا..

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

جدد نادي ليل الفرنسي، الخميس، عقد لاعب الوسط الجزائري نبيل بن طالب لمدة موسمين، ليواصل مشواره مع فريق النادي لكرة القدم، بعدما كان قريبا من الرحيل مجانا بانتهاء عقده السابق.

وقال النادي في بيان: "جدد نبيل بن طالب ابن مدينة ليل وخريج أكاديمية النادي الذي عاد إليه بالعام 2023، عقده مع نادي ليل اليوم".

وأضاف: "وقع لاعب الوسط الجزائري الدولي البالغ من العمر 31 عاما، والذي شارك مؤخرا في كأس العالم 2026، عقدا جديدا مع ليل حتى العام 2028".

وانضم بن طالب إلى ليل بالعام 2023 قادما من مواطنه آنجير، وخاض مع الفريق 81 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها ثلاثة أهداف وقدم خمس تمريرات حاسمة.

ومنذ فبراير/شباط 2025 أصبح بن طالب أول لاعب في فرنسا يخوض المباريات مزودا بجهاز مزيل رجفان مزروع تحت الجلد، بعد تعرضه لوعكة قلبية في يونيو/حزيران 2024 أبعدته عن الملاعب ثمانية أشهر.

ويملك اللاعب سجلا دوليا مع المنتخب الجزائري، إذ خاض 63 مباراة دولية سجل خلالها ستة أهداف، وكان ضمن قائمة "الخضر" في كأس العالم 2026، وشارك في جميع مباريات الفريق الأربع بالبطولة.