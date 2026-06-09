إثر منعه من دخول الولايات المتحدة التي ادعت أن أسباب ذلك "مخاوف أمنية"

قدم.. "الفيفا" يؤكد غياب الحكم الصومالي عمر أرتان عن كأس العالم 2026 إثر منعه من دخول الولايات المتحدة التي ادعت أن أسباب ذلك "مخاوف أمنية"

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" أن الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان سيغيب عن إدارة مباريات كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بعد منعه من دخول الأراضي الأمريكية بدعوى "مخاوف أمنية".

وجاء في بيان: "يؤكد الاتحاد الدولي لكرة القدم أن الحكم عمر عبد القادر أرتان لن يتمكن من التدريب والتحكيم في كأس العالم لكرة القدم 2026 (تنطلق الخميس المقبل) بعد منعه من دخول الولايات المتحدة".

وتابع: "لا يشارك الفيفا في إجراءات الهجرة في البلد المضيف، بما في ذلك البت في التأشيرات، وقد أبلغتها السلطات بأن وضع السيد أرتان لن يتغير في الوقت الحالي".

وأضاف البيان: "تماشيا مع أحداث الفيفا السابقة، فإن الحكومة المضيفة هي التي تحدد في نهاية المطاف من يحصل على تأشيرة ومن يسمح له بالدخول إلى بلادها".

وكان أرتان، الذي أصبح حكما معتمدا من الفيفا في العام 2018 وأدار مباريات في كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب، قد منع الأحد من دخول مطار ميامي الدولي على الرغم من امتلاكه وثائق سفر سارية المفعول.

من جانبها بررت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية هذا الإجراء في بيان قالت فيه: "في السادس من يونيو، وصل مواطن صومالي إلى مطار ميامي الدولي قادما من مطار إسطنبول الدولي".

وأوضح البيان: "خلال إجراءات الدخول، خضع المسافر لفحص إضافي، وهو إجراء روتيني ضمن عملية تفتيش إدارة الجمارك وحماية الحدود عندما يحتاج الموظفون إلى التحقق من المعلومات أو تحديد أهليته للدخول".

وواصل: "بعد التفتيش، تبين أن المسافر، وهو حكم في كأس العالم لكرة القدم، غير مؤهل للدخول بسبب مخاوف أمنية، وتم رفض دخوله".

ويخضع جميع المسافرين الراغبين في دخول الولايات المتحدة، بمن فيهم الرياضيون والمدربون وأعضاء الطاقم، لفحص إدارة الجمارك وحماية الحدود.

وتتخذ قرارات القبول على أساس كل حالة على حدة، بالاستناد إلى معلومات إنفاذ القانون والأمن القومي والهجرة المتاحة وقت التفتيش.

ويملك ضباط إدارة الجمارك وحماية الحدود صلاحية استجواب المسافرين وإجراء عمليات التفتيش وتحديد أهليتهم للدخول وفقا للقانون الأمريكي.

وتعد الصومال واحدة من عدد من الدول التي خضع مواطنوها لحظر كامل على السفر إلى الولايات المتحدة تم تنفيذه في يونيو 2025.