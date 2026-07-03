نفى الاتحاد صحة ما تردد بشأن وقوع أزمة بين مدير المنتخب إبراهيم حسن وأفراد الأمن في مقر إقامة البعثة مؤكدا أن الموقف انتهى سريعا..

قدم.. الاتحاد المصري يعلق على مشادة بين مدير المنتخب ورجل أمن أمريكي نفى الاتحاد صحة ما تردد بشأن وقوع أزمة بين مدير المنتخب إبراهيم حسن وأفراد الأمن في مقر إقامة البعثة مؤكدا أن الموقف انتهى سريعا..

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول



علق الاتحاد المصري لكرة القدم، الجمعة، على مشادة كلامية وقعت بين إبراهيم حسن، مدير المنتخب المصري، ورجل أمن أمريكي في مقر إقامة بعثة الفريق بمدينة دالاس بولاية تكساس.

ووفق ما نقلته صحيفة "الأهرام" الحكومية، قال المركز الإعلامي للاتحاد المصري، في بيان، إن الواقعة بدأت عندما دفع أحد أفراد الأمن طفلا مصريا أثناء محاولته التقاط صورة تذكارية مع لاعبي المنتخب.

وأضاف البيان أن إبراهيم حسن تدخل "على الفور" لحماية الطفل ومنع تعرضه لأي أذى، ما أدى إلى مشادة كلامية قصيرة مع رجل الأمن، قبل احتواء الموقف سريعا دون أي تصعيد.

ونفى الاتحاد المصري صحة ما تردد بشأن وقوع أزمة بين إبراهيم حسن وأفراد الأمن في مقر إقامة البعثة، مؤكدا أن الموقف انتهى سريعا.

وكان مقطع فيديو متداول أظهر مشادة بين إبراهيم حسن ورجل أمن أمريكي، بعدما تعامل الأخير بقوة مع طفل حاول التقاط صورة مع لاعب المنتخب المصري محمود حسن "تريزيغيه" في بهو الفندق الذي تقيم فيه البعثة، قبل مواجهة أستراليا في كأس العالم 2026.

وبلغ منتخب مصر دور الـ32 في مونديال 2026، بعدما احتل المركز الثاني بالمجموعة السابعة برصيد 5 نقاط، متأخرا عن بلجيكا بفارق الأهداف.

في المقابل، تأهل منتخب أستراليا إلى الدور ذاته وصيفا للمجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، متفوقا على باراغواي بفارق الأهداف.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مواجهة مصر وأستراليا، التي تقام لاحقا الجمعة، مع المتأهل من مباراة الأرجنتين والرأس الأخضر في ثمن نهائي مونديال 2026.

وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك النسخة الثالثة والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، خلال الفترة من 11 يونيو/ حزيران إلى 19 يوليو/ تموز، بمشاركة 48 منتخبا.