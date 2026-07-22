قدم.. الاتحاد الإيطالي يجري محادثات مع غوارديولا لتدريب "الآزوري" ورئيس الاتحاد جيوفاني مالاغو يؤكد أن هناك استثناءات مالية تتعلق براتب المدرب الإسباني..

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

أكد رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم جيوفاني مالاغو أنه أجرى محادثات مع المدرب الإسباني بيب غوارديولا لتولي منصب المدير الفني الجديد للمنتخب الإيطالي، لكنه غير واثق من قبوله المهمة.

وكشف مالاغو في مقابلة مع موقع "كروناكي دي سبولياتويو" الأربعاء، أنه أجرى محادثات بالفعل مع مدرب مانشستر سيتي السابق، وأنه يمكن إجراء "استثناءات" فيما يتعلق براتبه.

وأوضح أن هذه الاستثناءات المالية تعني استعداد الاتحاد لتقديم راتب أعلى من المعتاد لمدرب المنتخب، نظراً للمكانة الكبيرة للمدرب الإسباني، وتجاوز القيود أو السقوف المالية المعتادة لهذا المنصب.

وقال رئيس الاتحاد الإيطالي: "لقد تم وضع استثناءات [مالية]، استثناءات قد تتعلق على سبيل المثال بالاسم الذي يطغى على هذه الساعات: بيب غوارديولا".

وتابع: "هناك استثناءات لأسباب واضحة لست هنا لأشرحها، ولكن ليس من المؤكد أن هذا الأمر سينجح".

وغادر غوارديولا مانشستر سيتي هذا الصيف بعد 10 سنوات ناجحة في إنجلترا، فاز خلالها بستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وثلاثة ألقاب في كأس الاتحاد الإنجليزي، وخمسة كؤوس رابطة، ودوري أبطال أوروبا.

وظل المنتخب الإيطالي بدون مدرب رئيسي منذ استقالة جينارو غاتوزو في أبريل/ نيسان الماضي، بعد فشل بطل العالم 4 مرات، آخرها 2006 بألمانيا، في التأهل لكأس العالم للمرة الثالثة على التوالي.

والاثنين، أفادت شبكة "سكاي إيطاليا" لأول مرة بوجود اتصال بين الاتحاد الإيطالي لكرة القدم والرجل البالغ من العمر 55 عاما لتولي منصب مدرب المنتخب الأول.

كما يتم النظر في ترشيح المدير الفني السابق للمنتخب السعودي، روبرتو مانشيني، الذي قاد إيطاليا إلى المجد في بطولة كأس أمم أوروبا 2020 قبل خمس سنوات، ولاعب خط الوسط السابق أندريا بيرلو، لهذا المنصب.

وردا على سؤال حول ما إذا كان غوارديولا ومانشيني وبيرلو هم المرشحون الوحيدون، أجاب مالاغو: "بالتأكيد لا، نحن نفكر في مواصفات معينة، وبالتأكيد تندرج هذه الأسماء ضمن تلك الفئة".

ولم يسبق لغوارديولا أن درب في إيطاليا، لكنه يتحدث الإيطالية بطلاقة، وقضى موسمين في الدوري الإيطالي من عام 2001 إلى عام 2003، مع بريشيا وروما.

إذا تم تعيينه مدربا لمنتخب إيطاليا، فسيكون ذلك بمثابة عودة سريعة إلى عالم كرة القدم بعد انتهاء فترة تدريبه لمانشستر سيتي في مايو، عندما قال: "أنا متعب للغاية. بكل جدية".

وأضاف: "الذكريات التي أحتفظ بها عن برشلونة وبايرن ميونخ لا تضاهى، لكن رصيد الذكريات التي أحملها من هنا على مدى 10 سنوات يفوق أي شيء آخر".