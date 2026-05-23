قدم.. إنتر ميلان يحقق عودة مثيرة أمام بولونيا في الدوري الإيطالي بعد أن حوّل تأخره إلى تعادل 3-3 في الجولة الختامية من المسابقة

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

حقق فريق إنتر ميلان المتوج بلقب الدوري الإيطالي عودة مثيرة من تأخره أمام مضيفه بولونيا، ليتعادل 3-3، السبت، على ملعب "ريناتو دالارا" في الجولة الختامية من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

بهذه النتيجة، أنهى إنتر ميلان، البطولة برصيد 87 نقطة في المركز الأول، بعد أن حسم اللقب قبل جولتين، بينما رفع بولونيا رصيده إلى 56 نقطة في المركز الثامن، ليخفق في التأهل لإحدى البطولات الأوروبية في الموسم المقبل.

افتتح الفريق اللومباردي (إنتر ميلان) بقيادة المدرب الروماني كريستيان كيفو، الفائز بالثنائية المحلية في أول مواسمه مع الإنتر، التسجيل في الدقيقة 22 عبر ركلة حرة رائعة من فيديريكو ديماركو.

لكن بولونيا أدرك التعادل بعد ثلاث دقائق فقط، حين سدد فيديريكو برنارديسكي كرة في الزاوية البعيدة من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يضيف زميله توماسو بوبيغا الهدف الثاني في الدقيقة 42 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني، زاد هدف عكسي الأمور صعوبة على الإنتر، بعدما تلقى الهدف الثالث في الدقيقة 48، عندما حوّل البولندي بيوتر زيلينسكي عرضية خوان ميراندا الأرضية بالخطأ في مرمى فريقه.

وتمكن الإنتر من تقليص الفارق في الدقيقة 64، بعدما قاد الفرنسي آندي ديوف انطلاقة قوية، لترتد تسديدته من القائم مباشرة إلى فرانشيسكو بيو إسبوزيتو الذي أنهى الكرة بسهولة في الشباك.

وأدرك ديوف هدف التعادل قبل أربع دقائق من النهاية بعدما انطلق خلف تمريرة بينية من البديل السلوفيني لوكا توبالوفيتش وأطلق تسديدة قوية إلى سقف المرمى مسجلا أول أهدافه في الدوري الإيطالي.