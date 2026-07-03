قدم.. أليغري مدربا لنابولي

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول



أعلن نادي نابولي، وصيف بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم، الجمعة، تعيين ماسيميليانو أليغري مدربا جديدا للفريق بعقد لمدة 3 سنوات حتى 30 يونيو/حزيران 2029، وذلك خلفا لأنطونيو كونتي.

وقال نادي الجنوب الإيطالي في بيان: "يرحب نادي نابولي بانضمام ماسيميليانو أليغري كمدرب جديد للفريق الأول، وقد وقع عقدا مع النادي حتى 30 يونيو 2029".

يصل أليغري (58 عاما) إلى نابولي بعد أن تم تقليص فترة ولايته الثانية مع ميلان في مايو بعد موسم واحد فقط، حيث تمت إقالته عقب انهيار في نهاية الموسم وصفه الملاك الأمريكيون للنادي، شركة ريدبيرد كابيتال بارتنرز، بأنه "فشل لا لبس فيه".

وأدت الهزيمة على أرضه بنتيجة 2-1 أمام كالياري إلى احتلال ميلان المركز الخامس، مما يعني أن بطل أوروبا سبع مرات غاب عن التأهل للمسابقة القارية للموسم الثاني على التوالي.

في المقابل، أخفق نادي نابولي في الدفاع عن لقبه بعد أن أنهى مسابقة الدوري في المركز الثاني خلف إنتر ميلان، غير أن مدربه أنطونيو كونتي أعلن رحيله مطلع يونيو بعد فسخ تعاقده بالتراضي.