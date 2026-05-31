تنس.. مارتا كوستيوك تطيح بإيغا شفيونتيك من بطولة فرنسا المفتوحة بعدما تغلبت عليها بمجموعتين دون رد في الدور الرابع من ثاني البطولات الأربع الكبرى..

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

تواصلت سلسلة المفاجآت في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، بعدما ودعت البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة الثالثة عالميا، المنافسات من الدور الرابع بخسارتها أمام الأوكرانية مارتا كوستيوك بمجموعتين دون رد، الأحد.

وحسمت كوستيوك، المصنفة الـ15 عالميا، المواجهة أمام بطلة فرنسا المفتوحة 4 مرات، في ساعة و39 دقيقة بواقع (7-5 و6-1)، لتبلغ ربع نهائي البطولة للمرة الأولى في أربع محاولات، وللمرة الثانية في إحدى بطولات الغراند سلام خلال مسيرتها.

وباتت شفيونتيك رابع لاعبة من المصنفات الخمس الأوليات تخرج من البطولة، بعد الأمريكية كوكو غوف، المصنفة الرابعة، ومواطنتها جيسيكا بيغولا الخامسة، والكازاخية إيلينا ريباكينا الثانية.

في المقابل، رفعت كوستيوك البالغة من العمر 23 عاما، سلسلة انتصاراتها على الملاعب الترابية هذا الموسم إلى 15 فوزا دون هزيمة في بطولات رابطة محترفات التنس وبإضافة فوزها في كأس بيلي جين كينغ في أبريل/نيسان، يصبح رصيدها 16 فوزا دون هزيمة.

وأصبحت بذلك اللاعبة الخامسة فقط في هذا القرن التي تفوز بهذا الرقم من الانتصارات المتتالية على الملاعب الترابية، لتنضم إلى فينوس ويليامز (2004) وشقيقتها سيرينا (2012، و2023)، وجاستين هينين (2005)، وإيغا شفيونتيك (2022).

وضربت اللاعبة الأوكرانية موعدا يوم الثلاثاء في ربع نهائي البطولة مع مواطنتها إيلينا سفيتولينا، المصنفة السابعة عالميا، التي تغلبت على السويسرية ليندا بينسيتش، المصنفة الحادية عشرة، بمجموعتين لواحدة.