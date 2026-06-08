المونديال أولا.. 84 بالمئة من المصريين مستعدون للتضحية بساعات النوم بسبب فوارق التوقيت، وفق استطلاع أجراه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع للحكومة المصرية..

القاهرة/ الأناضول

أظهر استطلاع رأي، الاثنين، أن 84 بالمئة من المصريين مستعدون للسهر أو الاستيقاظ مبكرا لمتابعة مباريات منتخب بلادهم في كأس العالم، رغم فروق التوقيت مع الدول المستضيفة للبطولة.

وأجرى الاستطلاع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع للحكومة المصرية، على عينة مكونة من 500 مواطن، بالتعاون مع شركة "إبسوس"، لقياس مدى اهتمام المصريين بمتابعة البطولة وأنماط المشاهدة المفضلة لديهم.

وبحسب نتائج الاستطلاع، يعتزم 94 بالمئة من المشاركين مشاهدة حفل افتتاح كأس العالم، فيما يفضل 89 بالمئة متابعة المباريات بشكل مباشر بدلا من مشاهدتها مسجلة.

كما أبدى 84 في المئة من المشاركين استعدادهم للسهر أو الاستيقاظ مبكرًا لمتابعة المباريات نتيجة لفروق التوقيت، بحسب المصدر ذاته.

ويتراوح فارق التوقيت بين مصر والدول المستضيفة لبطولة كأس العالم (الولايات المتحدة وكندا والمكسيك) بين 7 إلى 10 ساعات، حيث تتأخر هذه الدول عن توقيت مصر، بحسب إعلام محلي.

ويترقب عشاق كرة القدم انطلاق النسخة 23 من نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، في 11 يونيو/ حزيران الجاري.

ويشارك في البطولة 48 منتخبا جرى تقسيمها إلى 12 مجموعة، تتنافس في 104 مباريات على مدار 39 يوما، لتحقيق حلم الوصول إلى منصة التتويج.

وتضم المجموعة السابعة منتخبات بلجيكا ومصر ونيوزيلندا وإيران.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري نظيره البلجيكي في 15 يونيو الجاري عند الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة و3 عصرا بتوقيت الولايات المتحدة، ثم يلتقي نيوزيلندا في 22 يونيو في كندا عند الساعة 4 فجرا بتوقيت القاهرة و9 مساءا بتوقيت كندا.

بينما ستكون مباراة مصر و إيران يوم السبت، 27 يونيو في تمام الساعة 6 صباحا بتوقيت القاهرة و 11 مساء بتوقيت الولايات المتحدة.