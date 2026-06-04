سلة.. نيكس يحقق فوزا مفاجئا على سبيرز في الدوري الأمريكي

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

حقق فريق نيويورك نيكس فوزا مفاجئا على ضيفه سان أنطونيو سبيرز بنتيجة 105 - 95، الخميس، ليتقدم 1 - 0 في سلسلة المواجهات المباشرة في نهائي الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين.

لعب فريق نيويورك نيكس أول مباراة نهائية له منذ 27 عاما، وكان يسعى لتحقيق أول بطولة له منذ العام 1973، وكان متأخرا بفارق يصل إلى 14 نقطة في الفترة الثالثة، لكنه عاد بقوة بفضل أداء قوي، حيث سجل 11 نقطة متتالية في الفترة الثالثة.

سجل جايلن برانسون 30 نقطة، وأنهى الدومينيكاني كارل أنتوني تاونز المباراة بـ18 نقطة مع 12 متابعة، ليقلب نيكس، الساعي إلى لقبه الأول منذ 1973 والثالث فقط في تاريخه، ليتقدم 1-0 في هذه السلسلة التي يحسمها من يسبق الآخر للفوز بـ4 مباريات من أصل 7 ممكنة.

وأضاف البريطاني أو جي أنونوبي 17 نقطة لنيكس الذي أصبح الفريق السابع في تاريخ الدوري الذي يحقق سلسلة من 12 فوزا متتاليا في الأدوار الإقصائية والثالث فقط الذي يفعل ذلك خلال موسم واحد.

وأصبح نيكس أول فريق يهزم سبيرز في المباراة الأولى من سلسلة النهائي، لأن الأخير فاز في جميع مبارياته الست السابقة في افتتاح النهائي.

وبالنسبة للانتصارات المتتالية في الأدوار الإقصائية خلال موسم واحد، ففاز غولدن ستايت وويرز بـ15 مباراة عام 2017 في طريقه إلى اللقب، وحقق سبيرز بالذات 12 عام 1999 في رحلته إلى اللقب، قبل أن ينضم إليهما نيكس هذا الموسم.

في المقابل، سجل الفرنسي فيكتور ويمبانياما 26 نقطة مع 12 متابعة لسبيرز، لكنه نجح في 6 فقط من 21 محاولة في ظهوره الأول في النهائي، وأضاف ستيفن كاسل 17 نقطة، فيما سجل كل من جوليان شامباني وديلان هاربر 16 نقطة.

وتقام المباراة الثانية السبت في سان أنطونيو، حيث سيسعى سبيرز إلى التعويض ضمن مسعاه للفوز باللقب للمرة الأولى منذ 2014 والسادسة في تاريخه.