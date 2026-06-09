بعدما تغلب عليه بنتيجة 115-111 في المباراة الثالثة من سلسلة المواجهات المباشرة في نهائي البطولة بحضور الرئيس الأمريكي..

سلة.. سبيرز ينهي سلسلة انتصارات نيويورك نيكس في الدوري الأمريكي بعدما تغلب عليه بنتيجة 115-111 في المباراة الثالثة من سلسلة المواجهات المباشرة في نهائي البطولة بحضور الرئيس الأمريكي..

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

أنهى فريق سان أنطونيو سبيرز سلسلة انتصارات مضيفه نيويورك نيكس في الأدوار الإقصائية لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين التي امتدت لـ13 مباراة متتالية، بعدما تغلب عليه بنتيجة 115-111، الثلاثاء.

المباراة كانت الثالثة في سلسلة المواجهات المباشرة بين الفريقين في نهائي البطولة، وجرت في قاعة ماديسون سكوير جاردن بنيويورك، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي تعرض لصافرات استهجان من الجمهور عندما ظهرت صورته على الشاشات.

وجاءت صيحات الاستهجان بعد أن انتظر حاملو التذاكر المحبطون لساعات في طوابير طويلة خارج الصالة بسبب القيود الأمنية المشددة التي رافقت ظهور الرئيس، وتعد هذه هي المرة الأولى التي يحضر فيها رئيس أمريكي في منصبه مباراة في نهائي الدوري.

ورغم فوز سبيرز باللقاء إلا أن نيويورك نيكس لا يزال متقدما بنتيجة 2-1 في السلسلة.



ويملك سبيرز فرصة معادلة النتيجة عندما يستضيف منافسه على ملعبه في المواجهة الرابعة يوم الخميس المقبل.

وحسم سبيرز المباراة بفضل دفاعه القوي، وتسجيله نقاطا حاسمة في الوقت المناسب، ومنعه فريق نيويورك نيكس من تسجيل أكثر من رميتين فقط من أصل 12 محاولة من خارج القوس في الربع الأخير.

وقدم النجم الفرنسي فيكتور ويمبانياما أفضل أداء له في السلسلة مع سبيرز، مسجلا 32 نقطة، و8 متابعات، و6 تمريرات حاسمة، و3 تصديات، وأضاف زميله ستيفون كاسل 23 نقطة منها رميتان حرتان قبل 6.8 ثوانٍ من نهاية المباراة، لينهي المباراة بنهاية مثيرة.

في المقابل، قدم جيلين برونسون أداء مميزا مع فريق نيويورك نيكس بتسجيله 32 نقطة، وأضاف أو جي أنونوبي 28 نقطة، لكن بقية نجوم الفريق تراجع مستواهم بشكل ملحوظ في الربع الأخير.