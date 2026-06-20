تنس.. سابالينكا تودّع "برلين المفتوحة" من نصف النهائي أمام بيغولا

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

ودّعت البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة الأولى عالمياً، بطولة برلين المفتوحة للتنس لفردي السيدات (فئة 500 نقطة) من الدور نصف النهائي، بعد خسارتها أمام الأمريكية جيسيكا بيغولا بمجموعتين مقابل واحدة، السبت.

وحسمت بيغولا، المصنفة الرابعة عالمياً، اللقاء أمام سابالينكا بواقع (6-4 و6-7 و6-0) بعد مباراة مثيرة، محققة انتصارها الرابع مقابل 9 هزائم في سجل المواجهات المباشرة ضمن جولة رابطة محترفات التنس.

وكانت بيغولا في طريقها لحسم المباراة بمجموعتين، بعدما تقدمت 6-4 و3-1 في المجموعة الثانية، قبل أن تتوقف المواجهة لفترة طويلة تجاوزت ساعتين بسبب هطول الأمطار، وغادرت اللاعبتان الملعب.

وعقب استئناف اللعب، عادت سابالينكا بقوة وفازت بست نقاط من أصل سبع في الشوط الفاصل، لتفرض مجموعة ثالثة، إلا أن مستواها تراجع بشكل لافت في المجموعة الحاسمة التي خسرتها 0-6.

وتعد هذه البطولة الرابعة على التوالي التي تخفق فيها سابالينكا في التتويج بلقب، منذ فوزها ببطولة ميامي المفتوحة في مارس/آذار الماضي، بعدما خرجت من بطولات مدريد وروما ورولان غاروس دون ألقاب.

في المقابل، تسعى بيغولا إلى مواصلة زخمها الإيجابي من أجل تحقيق لقبها الثاني في البطولة بعد نسخة 2024، حيث تنتظر في النهائي المتأهلة من مباراة نصف النهائي الأخرى بين الفلبينية أليكس إيالا والتشيكية ليندا نوسكوفا.