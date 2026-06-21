بتغلبها على الأمريكية جيسيكا بيغولا بمجموعتين لواحدة في النهائي، لتحقق لقبها الثاني في مسيرتها

تنس.. التشيكية ليندا نوسكوفا تحرز لقب بطولة برلين المفتوحة بتغلبها على الأمريكية جيسيكا بيغولا بمجموعتين لواحدة في النهائي، لتحقق لقبها الثاني في مسيرتها

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

حققت لاعبة التنس التشيكية ليندا نوسكوفا، أول لقب لها على الملاعب العشبية، بعدما أحرزت بطولة برلين المفتوحة للتنس "فئة 500 نقطة"، بتغلبها على الأمريكية جيسيكا بيغولا، بمجموعتين لواحدة، الأحد، في النهائي.

وحسمت نوسكوفا، المصنفة الثالثة عشرة عالميا، المباراة أمام بيغولا، المصنفة الرابعة عالميا والمتوجة باللقب عام 2024، بواقع (6-4، 4-6، 6-3) في ساعة و58 دقيقة، محققة انتصارها الثالث في سلسلة المواجهات المباشرة مقابل خسارة واحدة.

وتأجل انطلاق المباراة خمس ساعات ونصف الساعة، بعد أن تسببت عاصفة شديدة وهطول أمطار غزيرة، في وقت مبكر من بعد الظهر، في أضرار بمحيط الملاعب وأجبرت الجماهير على الإخلاء، ما أدى إلى تأجيلها عن موعدها الأصلي.

وقدمت نوسكوفا (21 عاما) أحد أفضل عروضها في البطولة، حيث فازت باللقب بعد تحقيقها انتصارات مذهلة خلال مشوارها، ولم تخسر سوى مجموعة واحدة فقط في المباراة النهائية.

وبفوزها بلقبها الثاني في بطولات رابطة محترفات التنس من فئة 500 نقطة، بعد لقبها الأول في بطولة مونتيري المفتوحة في أغسطس/ آب 2024، تستعد نوسكوفا لدخول قائمة أفضل عشر لاعبات في العالم الأسبوع المقبل.

في المقابل، كانت النتيجة بمثابة انتكاسة لبيغولا (32 عاما) التي لم تفز أبدا ببطولة غراند سلام، خاصة أن اللاعبة الأمريكية قدمت أداء مميزا في نصف النهائي بفوزها على المصنفة الأولى عالميا أرينا سابالينكا.