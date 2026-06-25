بعد خسارته أمام البوسنة 1-3 في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية

مونديال 2026.. قطر ثالث منتخب عربي يودع دور المجموعات بكأس العالم بعد خسارته أمام البوسنة 1-3 في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

ودع المنتخب القطري منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026 رسميا من دور المجموعات، بخسارته أمام نظيره البوسني 1-3، الأربعاء، على ملعب "سياتل ستاديوم" في الجولة الثالثة لحساب المجموعة الثانية بالبطولة.

بهذه النتيجة، تجمد رصيد قطر عند نقطة واحدة من التعادل في المباراة الافتتاحية مع سويسرا 1-1، لتتذيل جدول الترتيب، فيما رفعت البوسنة رصيدها إلى 4 نقاط في المركز الثالث، لتتمسك بآمالها في التأهل لدور الـ32.

وأصبح المنتخب القطري ثالث فريق عربي يغادر البطولة بعد تونس والأردن والسادس في المونديال بصفة عامة مع هايتي وبنما وتركيا.

افتتح المنتخب البوسني التسجيل في الدقيقة 29 عبر كريم ألايبيغوفيتش، بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، وضاعف سلطان البريك، مدافع منتخب قطر، النتيجة للبوسنة في الدقيقة 34 بالخطأ في مرماه.

ورفض المنتخب القطري الاستسلام ونجح بالفعل في تقليص النتيجة بهدف سجله لاعب خط الوسط وقائد الفريق حسن الهيدوس في الدقيقة 42 بعد تمريرة من إدميلسون جونيور.

وفي الشوط الثاني كافح الفريقان لهز الشباك وسط حماس كبير من اللاعبين، حتى نجح إرمين ماهميتش في حسم نتيجة الفوز للمنتخب البوسني بتسجيل هدف ثالث في الدقيقة 80، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وفي مباراة أخرى بنفس المجموعة، فاز المنتخب السويسري على كندا 2-1 لينتزع صدارة الترتيب برصيد 7 نقاط ويحسم بطاقة التأهل المباشر إلى دور الـ32، بينما تجمد رصيد كندا عند 4 نقاط لتتأهل في المركز الثاني، متقدمة على البوسنة بفارق الأهداف.

شهد الشوط الأول حذرا كبيرا من الجانبين، حيث انحصر اللعب في منتصف الملعب مع أفضلية نسبية للمنتخب الكندي، لينتهي الشوط بالتعادل السلبي، قبل أن يفتتح روبن فارغاس التسجيل لسويسرا في أول دقيقة من الشوط الثاني.

وعززت سويسرا تقدمها بالهدف الثاني عن طريق يوهان مانزامبي في الدقيقة 57، وتمكن بروميس ديفيد من تقليص الفارق للمنتخب الكندي في الدقيقة 76، بعد دقيقة واحدة من نزوله كبديل.

وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك النسخة الـ23 من كأس العالم لكرة القدم، بين 11 يونيو/ حزيران الجاري و19 يوليو/ تموز المقبل، بمشاركة 48 منتخبا.