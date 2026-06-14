مونديال 2026.. تعادل تاريخي لقطر أمام سويسرا بالمجموعة الثانية

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

حقق منتخب قطر نتيجة تاريخية في كأس العالم لكرة القدم 2026، السبت، بتعادله مع نظيره السويسري بهدف لمثله، على ملعب "سان فرانسيسكو بي إيريا" بولاية كاليفورنيا الأمريكية، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية.

وحصد "العنابي" أول نقطة له في مشاركته الثانية بالمونديال بعد خسارة مبارياته الثلاث في نسخة 2022 التي استضافها على أرضه، ليشعل الصراع داخل المجموعة مع تساوي الفرق الأربعة في نفس رصيد النقاط.

ودخل المنتخب السويسري اللقاء بقوة منذ البداية بحثا عن الأخذ بزمام المبادرة الهجومية، لكن المنتخب القطري كاد أن يتقدم في النتيجة بهدف مباغت في الدقيقة الثالثة من انفراد لإدميلسون لكن الحارس أنقذ الموقف.

وبمرور الوقت سيطر السويسريون على مجريات اللعب وتوالت محاولاتهم الهجومية على مرمى الحارس محمود أبو ندى، الذي تألق في التصدي لأكثر من فرصة خطيرة.

ونجح المنتخب السويسري في افتتاح التسجيل في الدقيقة 17 عبر بريل إمبولو، من ركلة جزاء، احتسبها الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو المساعد (فار) إثر قيام الحارس محمود أبو ندى بعرقلة ريمو فرويلر داخل المنطقة.

وفي الشوط الثاني، تحسن أداء المنتخب القطري بعد أن تخلى عن حذره الدفاعي وبدأ في مبادلة نظيره السويسري الهجمات لكنها لم تمثل خطورة حقيقية على مرمى الحارس غريغور كوبيل.

وشهدت الدقائق الأخيرة قمة الإثارة حيث نجح القائد بوعلام خوخي، ذو الأصول الجزائرية، في خطف هدف التعادل القاتل في الدقيقة 4+90 برأسية بعد أن ارتقى عاليا ليحول تمريرة زميله همام الأمين العرضية في الشباك.

وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك النسخة الـ23 من كأس العالم لكرة القدم 2026 في الفترة من 11 يونيو/ حزيران الجاري وحتى 19 يوليو/ تموز المقبل بمشاركة 48 منتخبا.