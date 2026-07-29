بحسب ما جاء خلال اتصال هاتفي بين وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن، مع نظيره الألماني يوهان فاديفول..

قطر وألمانيا تبحثان الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد بالمنطقة بحسب ما جاء خلال اتصال هاتفي بين وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن، مع نظيره الألماني يوهان فاديفول..

إسطنبول/الأناضول



بحث وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن، الأربعاء، مع نظيره الألماني يوهان فاديفول، "الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الوزيرين، بحسب بيان لوزارة الخارجية القطرية.



ووفق البيان، استعرض الجانبان، "علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وآخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".



وأكد وزير الخارجية القطري، خلال الاتصال، "ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران".



وأضاف: "بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، للحفاظ على أمن المنطقة، وصون المكتسبات التي تحققت، وتعزيز الاستقرار الإقليمي".



وجدد دعم قطر "الكامل لجميع المساعي الرامية إلى نزع فتيل التوتر، والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة".



والأربعاء، توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتوجيه ضربة "شديدة للغاية" إلى إيران، ردًا على الهجوم الذي استهدف القوات الأمريكية في الأردن، بحسب ما نقله مراسل شبكة "فوكس نيوز" تراي يينغست.



وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الجيش الأمريكي، في بيان، اعتراض عدد كبير من الصواريخ الباليستية التي أطلقتها إيران باتجاه القوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، واصفًا الهجوم بأنه "محاولة مفاجئة".

وصباح الأربعاء، أعلن الجيش الأردني إسقاط 5 صواريخ إيرانية قال إنها كانت تستهدف أراضي المملكة.

وفي 24 يوليو/تموز الجاري، توقفت أحدث جولة من المواجهة العسكرية المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران.

وعلى مدى أسبوعين، شنت طهران هجمات قالت إنها استهدفت منشآت ومعدات عسكرية أمريكية في عدد من الدول العربية، لا سيما الأردن والبحرين والكويت، ردًا على هجمات أمريكية يومية تعرضت لها إيران.

وفي 18 يونيو/حزيران الماضي، وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم وبدأتا مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي، قبل أن تتعثر بسبب خلافات بشأن ضمان حرية الملاحة وأمنها في مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم الممرات الاستراتيجية لإمدادات الطاقة والتجارة العالمية.

وفي 28 فبراير/شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل عدوانًا على إيران، أسفر، بحسب طهران، عن مقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص، فيما ردت إيران بهجمات أوقعت قتلى في صفوف أمريكيين وإسرائيليين.