بدأت توقفا مؤقتا في 29 يونيو غداة إعلان وفاة أحد مواطنيها إثر إصابته بشظايا عمليات عسكرية بالمنطقة ⁠بعد فقدان قاربه..

قطر تستأنف الملاحة البحرية بعد تعليقها أسبوعا بدأت توقفا مؤقتا في 29 يونيو غداة إعلان وفاة أحد مواطنيها إثر إصابته بشظايا عمليات عسكرية بالمنطقة ⁠بعد فقدان قاربه..

إسطنبول / الأناضول



أعلنت قطر، الأحد، استئناف أنشطة الملاحة بالكامل بعد تعليقها لمدة أسبوع، بسبب حادث ناتج عن عمليات عسكرية شهدتها المنطقة.

وقالت وزارة المواصلات القطرية، في بيان، إنه "تقرر استئناف أنشطة الملاحة البحرية بشكل كامل لجميع أنواع الوسائط البحرية والسفن اعتبارا من تاريخ صدور هذا التعميم".

وأهابت الوزارة بالجميع الالتزام بالأنظمة والتعليمات المعمول بها، والتأكد من توافر معدات الأمن والسلامة لضمان تحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة لكافة الرحلات.

وفي 29 يونيو/حزيران الماضي، أعلنت الوزارة تعليق حركة جميع الوسائط البحرية مؤقتا حتى إشعار آخر، باستثناء السفن الخاضعة لأحكام الاتفاقيات البحرية الدولية، وذلك غداة إعلان وزارة الداخلية مقتل مواطن قطري وإصابة مقيم عربي بشظايا ناجمة عن عمليات عسكرية في المنطقة.

ولم تعلن قطر في حينه تعرضها لهجمات مباشرة، غير أن إيران استهدفت آنذاك البحرين والكويت، وفق بيانات رسمية.

وجاءت تلك الهجمات في سياق تصعيد عسكري بين الولايات المتحدة وإيران، رغم استمرار المفاوضات بين الجانبين للتوصل إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب التي اندلعت عقب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي.

وفي 18 يونيو، توصلت إيران والولايات المتحدة إلى مذكرة تفاهم تنص على وقف القتال، ورفع الحصار البحري الأمريكي عن إيران، وإعادة فتح مضيق هرمز، بعد أن تسبب إغلاقه في ارتفاع أسعار النفط والغاز ومعدلات التضخم.