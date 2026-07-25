وفق بيان لوزارة المواصلات، بعد سلسلة من قرارات التعليق والاستئناف على خلفية التصعيد الإقليمي..

قطر تستأنف أنشطة الملاحة البحرية بالكامل اعتبارا من الأحد وفق بيان لوزارة المواصلات، بعد سلسلة من قرارات التعليق والاستئناف على خلفية التصعيد الإقليمي..

إسطنبول / الأناضول



أعلنت وزارة المواصلات القطرية، السبت، استئناف أنشطة الملاحة البحرية بشكل كامل لجميع أنواع الوسائط البحرية والسفن، اعتبارا من الأحد.

ودعت الوزارة، في بيان مقتضب نشرته عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، جميع الجهات والأفراد إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات البحرية المعمول بها، لضمان أعلى مستويات الأمن والسلامة لجميع الرحلات البحرية.

ولم يتضمن البيان تفاصيل بشأن الأنظمة والتعليمات المشار إليها، أو أسباب قرار استئناف الملاحة بصورة كاملة.

ويأتي الإعلان في ظل استمرار التوتر في منطقة الخليج ومضيق هرمز، على خلفية المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران.

ومع تصاعد المواجهات، أعلنت وزارة المواصلات القطرية، في 29 يونيو/ حزيران الماضي، تعليق إبحار جميع الوسائط البحرية، قبل استئناف أنشطتها في 5 يوليو/ تموز الجاري.

وفي 12 يوليو، أعادت الوزارة تعليق أنشطة الملاحة البحرية، قبل أن تعلن السبت استئنافها بالكامل اعتبارا من الأحد.

وخلال المواجهة العسكرية في يونيو الماضي، أصدرت شركات شحن توجيهات تشغيلية لبعض السفن بالانتظار خارج مضيق هرمز، في ظل المخاوف الأمنية المرتبطة بالتصعيد في المنطقة.

وتصاعدت المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأسابيع الأخيرة، إذ تنفذ واشنطن هجمات على إيران، فيما ترد طهران باستهداف ما تقول إنها "منشآت ومعدات عسكرية أمريكية" في دول بالمنطقة، بينها البحرين والأردن والكويت.

وفي 8 يوليو الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه مع إيران في يونيو الماضي، متهما طهران بعدم الالتزام به.

وجاء الإعلان عقب تعرض 3 ناقلات لمقذوفات في مضيق هرمز، وتجدد الخلاف بشأن تنظيم حركة الملاحة في الممر البحري.

وتطالب واشنطن بفتح مضيق هرمز أمام حركة السفن دون قيود، فيما تصر طهران على مرورها عبر قناة قريبة من سواحلها وإخضاعها لآلية تنظمها إيران.