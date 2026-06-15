أعرب رئيس الوزراء القطري عن "التطلع إلى أن تنخرط كافة الأطراف في المفاوضات المقبلة بروح إيجابية وبنّاءة، تسهم في ترسيخ هذا التقدم والبناء عليه".

قطر ترحب باتفاق واشنطن وطهران وتعده خطوة نحو سلام مستدام أعرب رئيس الوزراء القطري عن "التطلع إلى أن تنخرط كافة الأطراف في المفاوضات المقبلة بروح إيجابية وبنّاءة، تسهم في ترسيخ هذا التقدم والبناء عليه".

إسطنبول/ الأناضول



رحبت قطر، الاثنين، بالتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لمعالجة القضايا العالقة بينهما، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، الذي يشهد اضطرابات منذ مارس/آذار الماضي، معتبرةً أن الاتفاق يمثل "خطوة مهمة نحو سلام مستدام".

جاء ذلك في بيانين منفصلين لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزارة الخارجية القطرية، عقب إعلان كل من باكستان والولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم بهذا الشأن.

وقال رئيس الوزراء القطري، في منشور عبر حسابه على منصة شركة "إكس" الأمريكية: "نرحب بالتوصل إلى اتفاق بشأن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، ونتقدم بالشكر للأشقاء في باكستان، ولكافة الأطراف الإقليمية والدولية التي أسهمت في تهيئة الظروف للوصول إلى هذا التفاهم".

وأعرب عن تطلعه إلى أن "تنخرط جميع الأطراف في المفاوضات المقبلة بروح إيجابية وبنّاءة، بما يسهم في ترسيخ هذا التقدم والبناء عليه".

وأكد أن "قطر ستظل داعماً ثابتاً لكل الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي عبر الحوار والوسائل السلمية".

وفي السياق ذاته، أعربت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، عن ترحيب الدوحة بالتوصل إلى مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لمعالجة الملفات العالقة، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.

واعتبرت الوزارة أن الاتفاق "خطوة مهمة نحو ترسيخ السلام المستدام وتعزيز النمو الاقتصادي على المستويين الإقليمي والدولي".

كما أعربت عن تقديرها "لإرادة الجانبين الأمريكي والإيراني وحرصهما على حل الخلافات عبر التفاوض والوسائل السلمية"، مثمنةً في الوقت ذاته "الشراكة والجهود التي بذلتها باكستان، إلى جانب الأطراف الإقليمية والدولية الأخرى، لخفض التصعيد وتقريب وجهات النظر وصولاً إلى هذا الاتفاق".

وأكدت الخارجية القطرية استمرار دعم دولة قطر الكامل لجميع المبادرات والمساعي الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، والتوصل إلى حلول مستدامة للقضايا العالقة عبر الحوار والطرق السلمية.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، عبر حسابه على منصة "إكس"، التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران يقضي بإنهاء العمليات العسكرية على مختلف الجبهات، بما في ذلك الساحة اللبنانية.

وأضاف أن مراسم توقيع الاتفاق ستُعقد في سويسرا يوم 19 يونيو/حزيران الجاري.

كما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اكتمال التوصل إلى الاتفاق مع إيران.