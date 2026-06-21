في بيان رحب فيه رئيس الوزراء القطري بـ"استكمال المحادثات" بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا

قطر تتطلع إلى البناء على محادثات طهران وواشنطن في سويسرا في بيان رحب فيه رئيس الوزراء القطري بـ"استكمال المحادثات" بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا

عبد السلام فايز/ الأناضول

رحب رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن، الأحد، بـ"استكمال المحادثات" بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا.



وأعرب رئيس الوزراء القطري، عن تطلع بلاده إلى البناء على ذلك، للوصول إلى اتفاق نهائي لإنهاء الحرب.

وانطلقت، في وقت سابق الأحد، محادثات بين الولايات المتحدة وإيران في منتجع بورغنشتوك السويسري، في إطار "مذكرة تفاهم إسلام آباد" التي تمهد لإنهاء الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران بشكل دائم.

وقال محمد بن عبد الرحمن، في بيان: "نرحب بانعقاد أعمال قمة بحيرة لوسيرن، واستكمال المحادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، اليوم، في سويسرا".



ومساء الأحد، أفادت وكالتا تسنيم وفارس الإيرانيتان شبه الرسميتين بأن وفد طهران غادر مكان انعقاد المحادثات، بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي قال فيها: "على إيران أن تمنع فورا القوى الوكيلة التابعة لها في لبنان من إثارة المشاكل، وإلا سنوجه إليها ضربة قاسية جدا كما فعلنا الأسبوع الماضي".

بينما نقل الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد، عبر حسابه على منصة شركة "إكس" الأمريكية، عن دبلوماسي مشارك في المفاوضات قوله: "الإيرانيون لم يغادروا، والمحادثات لا تزال متواصلة".

جدير بالذكر أن إيران والولايات المتحدة أعلنتا، في 14 يونيو/ حزيران الجاري، التوصل إلى تفاهم من 14 بندا بوساطة باكستانية، يهدف إلى وقف الحرب ومعالجة الخلافات بين الطرفين عبر الحوار والمفاوضات.

وتم توقيع مذكرة التفاهم، التي أطلق عليها اسم "تفاهم إسلام آباد"، ودخلت حيز التنفيذ في 18 يونيو الجاري، بعد توقيعها إلكترونيا من قبل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.

ويتضمن التفاهم بنودا تتعلق بإنهاء الحرب، بما في ذلك في لبنان، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران.