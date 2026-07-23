قطر: استهداف الحوثيين لسفينة سعودية تصعيد خطير يهدد أمن المنطقة

إسطنبول / الأناضول

أدانت قطر، الخميس، استهداف جماعة الحوثي اليمنية سفينة سعودية في البحر الأحمر، معتبرةً أنه "تصعيد خطير يهدد أمن المنطقة".

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إنها "تدين بشدة استهداف جماعة الحوثي سفينة سعودية أثناء إبحارها في البحر الأحمر".

واعتبرت الدوحة أن الواقعة تمثل "انتهاكًا خطيرًا لسلامة الملاحة الدولية، وتهديدًا مباشرًا لأمن إمدادات الطاقة العالمية، وخرقًا واضحًا وصريحًا لقواعد القانون الدولي".

وأكدت أن "استمرار هذه الاعتداءات المرفوضة يمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد أمن واستقرار المنطقة، والجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين".

وجددت قطر دعمها الكامل للسعودية، ولكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها ومصالحها.

وشددت على أن "أمن المملكة يعد جزءًا لا يتجزأ من أمن دولة قطر وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".

وأعربت عن "تقدير الدوحة لجهود سلطنة عُمان الجارية للتنسيق مع السعودية والأطراف اليمنية والمبعوث الأممي الخاص باليمن، بهدف استئناف المسار السياسي وخارطة الطريق بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة".

والخميس، قالت وزارة الخارجية العُمانية إن السلطنة تتابع "باهتمام بالغ" التطورات الأخيرة في البحر الأحمر، مؤكدةً ضرورة تجنب التصعيد وأي تهديدات من شأنها تأزيم الأوضاع وتعريض حرية الملاحة للخطر.

وأضافت أن مسقط تواصل التنسيق مع السعودية والأطراف اليمنية والمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، بهدف استئناف المسار السياسي وتنفيذ خريطة الطريق، بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي وقت سابق الخميس، أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن سفينة تملكها الرياض تعرضت للاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر، ما أدى إلى اندلاع حريق في مقدمتها دون تسجيل إصابات.

وكانت جماعة الحوثي أعلنت مساء الأربعاء استهداف سفينتين نفطيتين سعوديتين في البحر الأحمر بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، وقالت إن الهجوم أدى إلى اندلاع حريق فيهما.

وقبل ذلك بيومين، أعلنت الجماعة فرض "حظر ملاحة بحرية" على السعودية، ردًا على ما قالت إنه حصار تفرضه الرياض على المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن.

ورغم التهدئة التي يشهدها اليمن منذ أبريل/ نيسان 2022 لا تزال مواجهات متقطعة تدور في الحرب التي بدأت قبل أكثر من 11 عامًا بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، المسيطرة على محافظات ومدن بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر/ أيلول 2014.

وفي الأيام الأخيرة تصاعد التوتر في اليمن، حيث تدعم السعودية الحكومة اليمنية عبر قيادتها تحالف دعم الشرعية، بينما تُتهم إيران بمساندة جماعة الحوثي.