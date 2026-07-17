قطر.. إصابة طفل جراء شظايا اعتراض هجمة صاروخية إيرانية

إسطنبول / الأناضول



أعلنت وزارة الداخلية القطرية، الجمعة، إصابة طفل إثر سقوط شظايا ناتجة عن عمليات اعتراض لهجمة صاروخية إيرانية استهدفت الدولة.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته عبر حسابها على منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن الجهات الأمنية وفرق الدفاع المدني باشرت إجراءاتها وفق خطط الاستجابة المعتمدة، إثر "الاعتداء الإيراني الذي استهدف الدولة صباح اليوم".

وأضافت أن "استنادا إلى البلاغات الواردة والنتائج الميدانية، تؤكد الوزارة تسجيل إصابة لطفل إثر سقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض، حيث يتلقى الرعاية الطبية اللازمة".

وشددت الوزارة على "ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، والامتناع عن تداول الشائعات أو نشر أي معلومات أو صور أو مقاطع غير موثوق بها، تجنبا للمساءلة القانونية".

وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الدفاع القطرية، في بيان مقتضب، أنها تصدت لهجمة صاروخية استهدفت الدولة.

يتبع//