دون وقوع تسربات تشكل خطرا على السلامة، وفق بيان لوزارة الداخلية

قطر.. إصابات بانفجار في مصنع برأس لفان جراء عطل فني دون وقوع تسربات تشكل خطرا على السلامة، وفق بيان لوزارة الداخلية

الدوحة/ الأناضول

أعلنت وزارة الداخلية القطرية، الأحد، إصابة عدة أشخاص جراء انفجار، نجم عن عطل فني أثناء التشغيل في أحد المصانع بمنطقة رأس لفان الصناعية (شمال)، دون وقوع تسربات تشكل خطرا على السلامة.

وفي وقت سابق الأحد، أفادت الوزارة في بيان، بوقوع انفجار داخل أحد المصانع بمنطقة رأس لفان الصناعية.

وفي بيان جديد، قالت الوزارة: "إلحاقا لما سبق، نتج الحادث عن عطل فني أثناء التشغيل بأحد المصانع في منطقة رأس لفان الصناعية".

وأوضحت أن الحادث "أسفر عن عدد من الإصابات، دون وقوع أي تسريب يشكل خطرا على سلامة الأفراد، فيما تواصل الجهات المختصة التعامل مع الحادث".

ولم توضح الوزارة عدد المصابين أو طبيعة إصاباتهم، كما لم تسمّ المصنع الذي وقع فيه الحادث.