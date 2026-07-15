الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استقبل الرئيسين الألماني والجورجي، ورئيسي وزراء قيرغيزيا وفرنسا، ودوق إدنبره، ونائبي رئيس الوزراء في كوبا وطاجيكستان، ونائب رئيس نيبال، ورئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني..

في ثالث أيام العزاء.. أمير قطر يواصل استقبال المعزين بوفاة والده الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استقبل الرئيسين الألماني والجورجي، ورئيسي وزراء قيرغيزيا وفرنسا، ودوق إدنبره، ونائبي رئيس الوزراء في كوبا وطاجيكستان، ونائب رئيس نيبال، ورئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني..

إسطنبول/ الأناضول

واصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأربعاء، استقبال قادة ومسؤولين توافدوا إلى الدوحة لتقديم التعازي في وفاة والده، الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، في ثالث أيام العزاء.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية بأن الأمير تميم استقبل، في قصر لوسيل، كلا على حدة، الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، ورئيس جورجيا ميخائيل كافيلاشفيلي، اللذين قدما، برفقة وفديهما، التعازي في وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

كما استقبل، كلا على حدة، رئيس وزراء قيرغيزيا عادل بك قاسم علييف، ورئيس وزراء فرنسا سيباستيان لوكورنو، اللذين قدما، برفقة وفديهما، التعازي في وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

واستقبل الأمير تميم أيضا الأمير إدوارد، دوق إدنبرة، الذي قدم له التعازي في وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

كما استقبل، كلا على حدة، نائب رئيس وزراء كوبا إدواردو مارتينيز، ونائب رئيس وزراء طاجيكستان سليمان زيوزاده، ونائب رئيس نيبال رامساهاي براساد ياداف، الذين قدموا، برفقة وفودهم، التعازي في وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

واستقبل أمير قطر، في قصر لوسيل، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، الذي قدم التعازي في وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

كما استقبل الأمير تميم مزيدا من المعزين، بينهم شيوخ ووزراء وأعيان وكبار مسؤولين وجموع من المواطنين.

وكانت قطر قد شيعت، الأحد، جثمان الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني إلى مقبرة لوسيل، بمشاركة أمير البلاد وأفراد الأسرة الحاكمة وكبار المسؤولين.

وفي اليوم نفسه، أعلن الديوان الأميري وفاة الأمير السابق عن عمر ناهز 74 عاما، وإعلان الحداد العام في البلاد لمدة أربعة أيام اعتبارا من الأحد.

كما أعلن تعطيل العمل في الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة اعتبارا من الاثنين، على أن يستأنف الموظفون أعمالهم الأحد 19 يوليو/ تموز، مع تنكيس الأعلام طوال فترة الحداد.

وأوضح الديوان الأميري، في بيان، أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يستقبل المعزين من قادة الدول وأفراد الأسرة الحاكمة والأعيان والمواطنين في قصر لوسيل، أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، خلال الفترة الصباحية من الساعة 8:00 إلى 11:30 بالتوقيت المحلي (05:00 إلى 08:30 ت.غ)، وخلال الفترة المسائية من بعد صلاة العصر حتى صلاة العشاء.

وتولى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الحكم عام 1995، قبل أن يسلم مقاليد الحكم إلى ولي عهده آنذاك الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في 25 يونيو/ حزيران 2013.

وتلقت قطر تعازي تركيا وعدد من الدول العربية والإسلامية، فيما أعلنت دول عدة الحداد وتنكيس الأعلام.