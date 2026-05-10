ثاني اتصال في ساعات.. قطر والسعودية تبحثان سبل خفض التصعيد بالمنطقة خلال اتصال هاتفي بين وزيري خارجية البلدين وفق بيان لوزارة الخارجية القطرية

إسطنبول/ الأناضول

بحث وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، الأحد، تطورات المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، وجهود خفض التصعيد بالمنطقة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بينهما هو الثاني خلال ساعات، بعد اتصال سابق مساء السبت.

وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، إن الوزيرين بحثا الأحد، تطورات الأوضاع في المنطقة، لاسيما المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، والجهود الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشدد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، على "ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة (الباكستانية) الجارية، بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام، يحول دون تجدد التصعيد".

ويخيم جمود على مسار التفاوض الهادف إلى إنهاء الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، قبل أن تبدأ هدنة في 8 أبريل/ نيسان الماضي بوساطة باكستانية.

وإثر تعثر جولة أولى من المفاوضات في إسلام أباد، أعلنت واشنطن في 13 أبريل الماضي، فرض حصار على موانئ إيران، بما فيها الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية، فردت طهران بمنع المرور منه دون تنسيق معها.