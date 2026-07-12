ضمن المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران

الكويت وقطر تعلنان التصدي لهجمات جوية ضمن المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران

إسطنبول/ الأناضول

أعلنت الكويت وقطر، صباح الأحد، التصدي لهجمات جوية، وذلك ضمن المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال الجيش الكويتي، عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن القوات المسلحة تتصدى لـ"أهداف جوية معادية داخل المجال الجوي الكويتي".

وأضاف أن "أصوات الانفجارات، إن سُمعت، فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية".

كما أفادت وزارة الدفاع القطرية، عبر "إكس"، بـ"استمرار القوات المسلحة في التصدي لعدد من الهجمات بالصواريخ الباليستية".



يتبع///