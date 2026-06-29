الدوحة تعلن مقتل قطري بشظايا ناجمة عن عمليات عسكرية في المنطقة وإصابة شخص آخر، وفق بيان للداخلية القطرية

إسطنبول/ الأناضول

أعلنت قطر، مساء الأحد، مقتل أحد مواطنيها وإصابة شخص آخر، إثر تعرضهما لشظايا ناجمة عن "العمليات العسكرية في المنطقة".

وأفادت الداخلية القطرية، في بيان، بأنه "تبين تأخّر إحدى الوسائط البحرية وعلى متنها شخصان عن موعد عودتها المحدد، فباشرت الدوريات البحرية على الفور عمليات البحث عنها منذ مساء يوم السبت"، دون تفاصيل أكثر.

وبينت الوزارة، أنه "في الساعات الأولى من صباح الأحد، عثر فريق البحث والإنقاذ البحري التابع للإدارة العامة لأمن السواحل والحدود على الوسيطة البحرية".

وأسفرت عمليات البحث عن التأكد من "استشهاد مواطن قطري جراء إصابته بشظايا ناجمة عن العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة، فيما أصيب مقيم من جنسية عربية، وقد جرى نقله لتلقي العلاج، وهو بحالة صحية مستقرة".

ولم تعلن قطر عن تعرضها لهجمات معادية، غير أن طهران استهدفت البحرين والكويت، السبت والأحد، وفق بيانات رسمية.

وكشفت الكويت والبحرين، في بيانات، الأحد، عن تعرضهما لهجمات من جانب إيران، وذلك غداة استهداف البحرين بهجوم مماثل السبت.

وجاءت الهجمات في سياق تصعيد عسكري جديد بين الولايات المتحدة وإيران، رغم استمرار المفاوضات بين الجانبين للتوصل إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب التي اندلعت عقب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

وفي هذا السياق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، أن طائرات مقاتلة تابعة للبحرية والقوات الجوية الأمريكية شنت، ليلة السبت/ الأحد، ضربات استهدفت 10 مواقع عسكرية إيرانية داخل مضيق هرمز وبالقرب منه، رداً على هجوم بطائرة مسيرة قالت إن إيران نفذته ضد ناقلة النفط "كيكو".

بالمقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان، أنه استهدف فجر الأحد، 8 منشآت رئيسية تابعة للجيش الأمريكي، بينها قاعدة علي السالم في الكويت، ومقر الأسطول البحري الخامس في ميناء سلمان بالبحرين.

