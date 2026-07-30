وكالة الأنباء القطرية قالت إن القرار جاء بعد إعلان الخطوط، في 24 يوليو الجاري تعليق رحلاتها الجوية إلى الوجهات الثلاث حتى الجمعة

الخطوط القطرية تمدد تعليق رحلاتها إلى البحرين والكويت وأربيل وكالة الأنباء القطرية قالت إن القرار جاء بعد إعلان الخطوط، في 24 يوليو الجاري تعليق رحلاتها الجوية إلى الوجهات الثلاث حتى الجمعة

إسطنبول/ الأناضول

أعلنت الخطوط الجوية القطرية، الخميس، تمديد التعليق المؤقت لرحلاتها الجوية إلى كل من البحرين والكويت ومحافظة أربيل العراقية، حتى 7 أغسطس/ آب المقبل.

وقالت الشركة، في بيان نشرته وكالة الأنباء القطرية الرسمية، إنها قررت "تمديد التعليق المؤقت لرحلاتها الجوية إلى كل من البحرين والكويت ومدينة أربيل بالعراق، وذلك حتى السابع من شهر أغسطس المقبل"، دون ذكر الأسباب.

وأشارت الوكالة إلى أن قرار الخطوط القطرية، الخميس، جاء بعد إعلانها في 24 يوليو/ تموز الجاري تعليق رحلاتها الجوية إلى الوجهات الثلاث حتى الجمعة.

وسبق أن أعلن الجيش الكويتي، في بيان صدر صباح الخميس، أن هجوما انطلق من إيران استهدف مبنى تابعا لشركة صينية شمالي البلاد، ما أدى إلى مقتل أحد العمال.

والثلاثاء، أفادت وسائل إعلام عراقية، بينها موقع "شفق نيوز"، بأن انفجارات دوت في سماء أربيل، تزامنا مع تحليق طائرات تابعة للتحالف الدولي لمكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وتعرض مقران تابعان لحزبين كرديين إيرانيين لهجومين منفصلين بـ3 طائرات مسيرة في منطقتي بحركة وخليفان، وفق وسائل الإعلام.

وأضافت وسائل الإعلام أن طائرات التحالف أسقطت طائرات مسيرة في سماء خليفان، شمالي محافظة أربيل، كانت تتجه نحو مبنى القنصلية الأمريكية.

وعلى مدى أسبوعين، شنت طهران هجمات على ما قالت إنها منشآت ومعدات عسكرية أمريكية في دول عربية، لا سيما الأردن والبحرين والكويت، ردا على هجمات أمريكية يومية تعرضت لها إيران.

ووقّعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم في 18 يونيو/ حزيران الماضي، وشرعتا في مفاوضات لإبرام اتفاق نهائي، قبل أن تنشب خلافات بشأن ضمان حرية الملاحة وأمنها في مضيق هرمز الاستراتيجي لإمدادات الطاقة والتجارة.

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل عدوانا على إيران، ما أسفر عن مقتل أكثر من 3 آلاف شخص، بحسب طهران، التي ردت بهجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين.