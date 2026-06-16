في تصريحات متلفزة أدلى بها خلال لقاء مع الرئيس الأمريكي على هامش قمة السبع بفرنسا..

أمير قطر يؤكد أهمية استكمال اتفاق واشنطن وطهران واستعداده للمساعدة في تصريحات متلفزة أدلى بها خلال لقاء مع الرئيس الأمريكي على هامش قمة السبع بفرنسا..

إسطنبول/ الأناضول

أكد أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، ‏أهمية استكمال الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، وشدد على استعداد بلاده للمساعدة في هذا الصدد.

جاء ذلك خلال تصريحات متلفزة أدلى بها أثناء لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة مجموعة السبع بفرنسا، بعد يومين من الإعلان عن تفاهم أمريكي إيراني.

وقال أمير قطر إن "الاتفاق بين طهران وواشنطن مهم جدا، ولا يزال هناك عمل ينبغي القيام به".

وأضاف: "إذا استمرينا في هذه الجهود فسنحقق أمرا رائعا للمنطقة ولإيران".

وأعرب عن استعداد بلاده لتقديم المساعدة في هذا الصدد.

والأحد، أعلنت الولايات المتحدة وإيران والوساطة الباكستانية توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب التي بدأتها واشنطن وتل أبيب على طهران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

وبينما قال ترامب، الاثنين، إن بلاده وإيران وقعتا بالفعل الاتفاق وإن مضيق هرمز سيكون "مفتوحا بالكامل" بداية من الجمعة، اكتفت طهران بالقول إن التوقيع على المذكرة سيتم بمدينة جنيف السويسرية الجمعة.

ويبدو وفقا لمراقبين أن التوقيع المسبق بمثابة تفعيل فوري ومؤقت لوقف إطلاق النار ورفع الحصار البحري عن إيران، فيما ستشهد جنيف مراسم التوقيع الحضوري العلني والنشر الرسمي وتدشين مرحلة الـ60 يوما للمفاوضات الفنية الشائكة.