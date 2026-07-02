خلال اتصال هاتفي بينهما عقب مباحثات أجراها أمير قطر في الدوحة مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر

أمير قطر والرئيس السوري يبحثان مسار التفاوض بين واشنطن وطهران خلال اتصال هاتفي بينهما عقب مباحثات أجراها أمير قطر في الدوحة مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر

إسطنبول/ عبد السلام فايز/ الأناضول

بحث أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، مع الرئيس السوري أحمد الشرع، الأربعاء، تطورات المنطقة ومسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الأمير تميم من الشرع، وفق وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وقالت الوكالة القطرية، إن الجانبين بحثا "العلاقات الأخوية بين البلدين، وآفاق تعزيز التعاون المشترك، وسبل دعمها وتنميتها لما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين".

كما استعرضا "تطورات الأوضاع في المنطقة، لا سيما مستجدات المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية في إطار مذكرة التفاهم بين الطرفين، والجهود المبذولة للدفع بالحلول الدبلوماسية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي" بحسب "قنا".

ونقلت الوكالة عن أمير قطر تأكيده "أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين دول المنطقة، ودعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز التهدئة، والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، بما يحقق مصالح شعوبها".

وفي وقت سابق الأربعاء، أكد أمير قطر خلال استقباله بالعاصمة الدوحة، المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، استمرار بلاده، بالشراكة مع باكستان، في دعم مسارات المحادثات المنبثقة عن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وصولا إلى تسوية "شاملة ومستدامة" تعزز أمن المنطقة، وفق بيان للديوان الأميري القطري.

وفي 18 يونيو/ حزيران 2026، توصلت إيران والولايات المتحدة إلى مذكرة تفاهم نصت على وقف القتال ورفع الحصار البحري عن إيران وإعادة فتح مضيق هرمز.

وفي إطار تنفيذ المذكرة، انطلقت في 21 يونيو المنصرم، محادثات بين الجانبين في سويسرا بوساطة قطرية ـ باكستانية مشتركة، لبحث التفاصيل الفنية المتعلقة بتنفيذها.