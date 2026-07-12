بينهم طفلة، فيما تواصل إسرائيل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أكتوبر 2025

8 قتلى فلسطينيين بقصف وإطلاق نار إسرائيلي في غزة بينهم طفلة، فيما تواصل إسرائيل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أكتوبر 2025

غزة / رمزي محمود / الأناضول

قتل 8 فلسطينيين، بينهم طفلة، جراء قصف وإطلاق نار إسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة، الأحد، بينهم فلسطينيان توفيا متأثرين بإصابات في هجمات إسرائيلية سابقة، وفق ما ذكرته مصادر طبية وشهود عيان، للأناضول.

يأتي ذلك في ظل الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في القطاع منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وفي أحدث الهجمات، قتل 4 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف مبنى في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقم مستشفى القدس التابع لها تعاملت مع "شهيدين ومصاب جراء غارة إسرائيلية" استهدفت المنطقة.

وأفادت مصادر طبية بوصول جثماني فلسطينيين آخرين إلى مستشفى الشفاء من الموقع ذاته، ما رفع حصيلة قتلى القصف إلى 4.

وقال شهود عيان للأناضول إن طائرة مسيرة إسرائيلية أطلقت ما لا يقل عن 3 صواريخ على مبنى في حارة الريس بحي الصبرة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وأضاف الشهود أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات إضافية على المنطقة بعد توجيه إنذارات بإخلاء المربع السكني المحيط بالموقع المستهدف.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن القصف أسفر أيضا عن إصابة فلسطينيين اثنين، فيما اندلع حريق في المكان عملت طواقم الإطفاء على إخماده.

كما تسبب القصف في تدمير المبنى المستهدف بشكل كامل وإلحاق أضرار واسعة بالمنازل والمنشآت المجاورة، وفق شهود العيان.

وفي وقت سابق الأحد، أفاد مصدر طبي للأناضول بمقتل الطفلة تالا جمعة أبو مطر (9 سنوات)، متأثرة بجروح خطيرة أصيبت بها إثر إطلاق نار من الجيش الإسرائيلي في منطقة أبراج عين جالوت بمخيم النصيرات وسط القطاع.

في سياق متصل، قال مصدر طبي في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، وسط القطاع، للأناضول إن الفلسطيني محمود محمد مصلح توفي متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي، الجمعة، شرقي مخيم البريج.

كما أفاد مصدر طبي في مجمع ناصر الطبي بوفاة الفلسطيني محمد أبو سنيدة متأثرا بجروح أصيب بها، السبت، في غارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية قرب دوار بني سهيلا شرقي خان يونس جنوبي القطاع.

وفي وقت لاحق، انتشلت طواقم مستشفى الكويت التخصصي الميداني جثمان فلسطيني، وقدمت العلاج لخمسة مصابين، بينهم أطفال، إثر قصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين في مخيم القادسية بمواصي خان يونس.

وفجر الأحد، نسف الجيش الإسرائيلي منازل ومنشآت فلسطينية في المناطق التي يسيطر عليها جنوبي مدينة خان يونس وشرقي مدينة غزة.

وقالت مصادر محلية وشهود عيان للأناضول إن الجيش الإسرائيلي نفذ ما لا يقل عن 5 عمليات نسف جنوبي خان يونس، إلى جانب عملية أخرى شرقي مدينة غزة.

وأوضح الشهود أن انفجارات ضخمة سُمعت في أنحاء متفرقة من القطاع جراء عمليات النسف، دون تسجيل إصابات أو قتلى وفق المصادر الطبية.

ووفق بيانات وزارة الصحة في قطاع غزة، أسفرت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وحتى السبت عن مقتل 1098 فلسطينيا وإصابة 3535 آخرين.