3 قتلى يرفعون حصيلة الإبادة الإسرائيلية بغزة إلى 73 ألفا و329

إسطنبول/ الأناضول

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الاثنين، ارتفاع حصيلة قتلى الإبادة الإسرائيلية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 73 ألفا و329، بعد تسجيل 3 قتلى جدد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن "مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 3 شهداء (شهيدان جديدان+ شهيد متأثر بإصابته) و12 مصابا".

ولم يشر البيان إلى ملابسات سقوط القتلى والجرحى الجدد، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في القطاع منذ 10 أكتوبر 2025، عبر القصف وإطلاق النار.

وأوضحت الوزارة أن حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية للاتفاق منذ 10 أكتوبر الماضي، بلغت "ألفا و203 شهداء، و3 آلاف و900 مصاب".

وذكرت أن حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية ارتفعت بذلك إلى "73 ألفا و329 شهيدا، و174 ألفا و9 مصابين".

وجرى التوصل إلى الاتفاق بعد عامين من إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، وخلفت، إلى جانب الضحايا، دمارا واسعا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.