3 قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي على قطاع غزة السبت

غزة/ الأناضول

قتل الجيش الإسرائيلي 3 فلسطينيين وأصاب آخرين، السبت، في غارتين على قطاع غزة.

وجاء القصف غداة إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب و"مجلس السلام" التوصل إلى اتفاق على تنفيذ المرحلة التالية من وقف إطلاق النار في غزة، وإفادة المجلس بأن حركة "حماس" وافقت على خريطة طريق مفصلة، دون صدور تعليق إسرائيلي.

وفي أحدث الاعتداءات، قتل فلسطيني وأصيب آخرون جراء قصف مسيرة إسرائيلية فناء منزل بمدينة دير البلح وسط القطاع، وفق شهود عيان ومصادر طبية للأناضول.

وسبق ذلك مقتل فلسطينيين اثنين جراء قصف مسيرة إسرائيلية تجمعا مدنيا في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، ونقلا إلى المستشفى، بحسب المصادر ذاتها.

ووفق بيانات وزارة الصحة في قطاع غزة، أسفرت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، عن مقتل 1222 فلسطينيا وإصابة 4053 آخرين.

ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قتلت إسرائيل أكثر من 73 ألف فلسطيني، وأصابت ما يزيد على 174 ألفا، فضلا عن دمار واسع طال 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.