1000 يوم من الإبادة.. الاتحاد الفلسطيني يعتزم استئناف نشاط كرة القدم في سبتمبر

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الأناضول

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، الخميس، عزمه استئناف الأنشطة المتعلقة بكرة القدم، من تدريبات ومباريات، في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة والشتات، خلال الأسبوع الأول من سبتمبر/ أيلول المقبل، إذا توفرت الإمكانات اللازمة.

ويأتي ذلك بعد توقف دام قرابة ثلاث سنوات، جراء الحرب على قطاع غزة والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، وما خلّفاه من أضرار واسعة طالت القطاع الرياضي الفلسطيني منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقالت الناطقة باسم الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم ديما يوسف، في تصريح للأناضول، إن المكتب التنفيذي للاتحاد قرر، خلال اجتماعه الأربعاء في بلدة الرام شمالي القدس، استئناف النشاط الرياضي الخاص بكرة القدم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة والشتات، خلال الأسبوع الأول من سبتمبر/ أيلول المقبل.

وأضافت أن استئناف النشاط في مرحلته الأولى سيكون "تنشيطيا فقط"، دون اعتماد نظام الصعود أو الهبوط أو التصنيف، مشيرة إلى أن الاتحاد سيعلن خلال الأيام المقبلة تفاصيل وآلية استئناف المسابقات.

وذكرت يوسف أن الرياضة الفلسطينية "دفعت ثمنا باهظا خلال السنوات الثلاث الماضية"، مشيرة إلى "استشهاد أكثر من ألف شخص من الأسرة الرياضية، وإصابة وفقدان آلاف آخرين، إلى جانب تدمير معظم المنشآت الرياضية، ما جعل عددا كبيرا منها غير مؤهل لاستضافة الأنشطة الرسمية".

وأضافت: "المرحلة المقبلة تتطلب إعادة ترتيب المشهد الرياضي الفلسطيني، والحفاظ على وحدة الحركة الرياضية، واعتماد معيار موحد لاستئناف المسابقات يراعي خصوصية كل منطقة".

وأوضحت أن الاتحاد سيحدد خلال العام المقبل موعد انطلاق الموسم الثامن من دوري المحترفين.

وأضافت أن "الأولوية حاليا تتمثل في توفير الحد الأدنى من الدعم للأندية لتغطية احتياجات اللاعبين والمواصلات، إلى جانب العمل على إعادة تأهيل المنشآت الرياضية".

وبدأت إسرائيل حربها على قطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، بعد أن أسفرت الحرب، وفق معطيات فلسطينية، عن مقتل 73 ألفا و66 فلسطينيا وإصابة 173 ألفا و515 آخرين، حتى الثلاثاء.

وتقول السلطات الفلسطينية إن إسرائيل واصلت خرق اتفاق وقف إطلاق النار عبر القصف اليومي وتشديد الحصار ومنع إدخال كميات كافية من المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية.

وفي الضفة الغربية، أسفر التصعيد الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 عن مقتل ألف و173 فلسطينيا، وإصابة 12 ألفا و666 آخرين، إضافة إلى اعتقال نحو 23 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.