4 قتلى يرفعون حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية بغزة إلى 73 ألفا و250

إسطنبول / الأناضول

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الخميس، مقتل 4 فلسطينيين خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة قتلى الإبادة التي ترتكبها إسرائيل منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 73 ألفا و250.

وقالت الوزارة، في بيانها الإحصائي اليومي، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية "4 شهداء، بينهم 3 شهداء جدد وشهيد متأثر بجراحه، إضافة إلى 28 مصابا".

ولم توضح الوزارة ملابسات سقوط القتلى والجرحى، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، عبر القصف وإطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع.

وأشارت إلى أن "عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة".

وأضافت أن حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، منذ دخوله حيز التنفيذ في أكتوبر/ تشرين الأول 2025، ارتفعت إلى 1127 قتيلا و3643 مصابا، فيما بلغ عدد حالات انتشال الجثامين 800 حالة.

وأوضحت الوزارة أن حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 73 ألفا و250 قتيلا و173 ألفا و751 مصابا.

وجرى التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بعد عامين من الإبادة الجماعية التي بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، وخلفت، إلى جانب الضحايا، دمارا واسعا طال نحو 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية، فيما قدرت الأمم المتحدة كلفة إعادة إعمار القطاع بنحو 70 مليار دولار.