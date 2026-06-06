بإطلاق النار مباشرة على مركبة عائلته في الخليل، وتعد الهجوم "إعداما ميدانيا"، بحسب بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية..

فلسطين تطالب بمحاسبة دولية لإسرائيل على قتل الرضيع سام أبو هيكل بإطلاق النار مباشرة على مركبة عائلته في الخليل، وتعد الهجوم "إعداما ميدانيا"، بحسب بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية..

رام الله/ الأناضول

طالبت فلسطين، السبت، بتحرك دولي عاجل لمحاسبة إسرائيل على قتل جيشها الرضيع الفلسطيني سام أبو هيكل (7 أشهر) في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، معتبرة الهجوم "إعداما ميدانيا".



وعقب الهجوم، أقر الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار على المركبة، مدعيا في بيان أن جنوده اشتبهوا في أن مركبة "كانت تتسارع باتجاههم"، ما دفع أحدهم إلى إطلاق عدة طلقات نحوها.



واعترف بأن الضحايا لم يكونوا متورطين في الحادث، زاعما أنه يجري التحقيق في ملابساته.



وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، إن القوات الإسرائيلية أطلقت النار بشكل مباشر على مركبة مدنية فلسطينية كانت متوقفة في منطقة واد الهرية بمدينة الخليل، ما أدى إلى مقتل الرضيع وإصابة والديه بجروح متفاوتة.



واعتبرت أن الحادثة تمثل "إعداما ميدانيا" وتعكس استمرار استهداف المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، في انتهاك للقانون الدولي الإنساني.



وأضافت أن إدراج إسرائيل على القائمة الأممية للجهات المنتهكة لحقوق الأطفال في النزاعات المسلحة يتطلب آليات فاعلة لمحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات.



وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن الحادثة، داعية الأمم المتحدة والمحاكم الدولية المختصة إلى التحرك الفوري لمساءلة المسؤولين عنها وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين.

وأكدت مواصلة جهودها السياسية والقانونية والدبلوماسية في المحافل الدولية لملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة بحق الفلسطينيين ومنع إفلاتهم من العقاب.

ويتصاعد التوتر في الضفة الغربية بالتزامن مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتتواصل عمليات الاقتحام والاعتقال في المدن والقرى الفلسطينية.

كما تشهد الضفة الغربية تصاعدا في اعتداءات المستوطنين والجيش الإسرائيلي على الأراضي الزراعية الفلسطينية، تشمل عمليات حرق وتجريف ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، لا سيما في المناطق القريبة من المستوطنات والبؤر الاستيطانية.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 أسفر التصعيد الإسرائيلي في الضفة عن مقتل 1169 فلسطينيا وإصابة 12 ألفا و666 آخرين، إضافة إلى اعتقال نحو 23 ألفا وتهجير 33 ألفا.