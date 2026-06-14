يعلون: المستوطنون يقتلون فلسطينيين وعنفهم جماعي ومنظم بالضفة

زين خليل/ الأناضول

قال وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق موشيه يعلون، الأحد، إن المستوطنين يقتلون فلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة دون أن يعتقلهم أحد، وينفذون "عنفا جماعيا منظما" بالمنطقة.

وشغل يعلون منصب وزير الدفاع بين عامي 2013 و2016، كما عمل قبل ذلك رئيسا للأركان في الفترة بين 2002 و2005.

وتطرق يعلون في مقابلة مع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إلى عنف المستوطنين بالضفة، وقال إنه عاد من جولة هناك "باستنتاجات قاسية جدا".

وأضاف: "أعرف الضفة الغربية كما أعرف كف يدي. ما يحدث هناك سيُذكر كعار أبدي، فهناك اعتداءات (إسرائيلية)، وحالات قُتل فيها فلسطينيون ولم يُعتقل أحد".

وتابع: "لا توجد شرطة فعلية هناك، بل أعمال شغب وأعمال عنف جماعية منظمة".​​​​​​​

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في اعتداءات المستوطنين والجيش الإسرائيلي على الفلسطينيين وممتلكاتهم ومصادر أرزاقهم، لا سيما في المناطق القريبة من المستوطنات والبؤر الاستيطانية.

ونفذ الجيش الإسرائيلي خلال مايو/ أيار الماضي، 1108 اعتداءات بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، فيما ارتكب المستوطنون 551 اعتداءً خلال الفترة ذاتها، وفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية).

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أسفر التصعيد الإسرائيلي عبر الجيش والمستوطنين في الضفة عن مقتل 1169 فلسطينيا وإصابة 12 ألفا و666 آخرين، إضافة إلى اعتقال نحو 23 ألفا وتهجير 33 ألفا.

وفيما يتعلق بحرب إيران، قال يعلون: "في الوقت الحالي، يد إيران هي العليا. للأسف، ولم يخرجوا أقوى فحسب، بل صمدوا في مواجهة جيوش هائلة".

وأضاف: "سيحصلون على أموال"، معتبرا أن الحكومة الإيرانية "يمكنها أن تقول: سأسعى لامتلاك قنبلة نووية، كما فعلت كوريا الشمالية"، وفق قوله.

وشكك في جدوى الاتفاق الوشيك قائلا: "(الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب حريص على التوصل إلى اتفاق، ويريد بالدرجة الأولى أن يُظهر أن اتفاقه أفضل من اتفاق (الرئيس الأسبق باراك) أوباما" في عام 2015، مضيفا "لا أرى ذلك".

والسبت، أعلن ترامب في تدوينة عبر منصته "تروث سوشيال"، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع إيران سيوقع (اليوم) الأحد، وأن مضيق هرمز سيُفتح أمام الجميع فور توقيع الاتفاق.

وأوضح ترامب أن إيران لم تعد ترغب في امتلاك سلاح نووي، مضيفا أنه "من المخطط توقيع الاتفاق غدا، وسيُفتح مضيق هرمز للجميع مباشرة بعد التوقيع".​​​​​​​

وما بين تعثر وتفاؤل حذر، تخوض طهران وواشنطن منذ بدء الهدنة الراهنة في 8 أبريل/ نيسان الماضي مفاوضات لإنهاء الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.​​​​​​​