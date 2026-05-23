نجاح جراحة زرع قرنية بغزة.. قتيل يهدي "نور البصر" لمريضة في سابقة هي الأولى من نوعها منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على القطاع، نجح أطباء في مستشفى العيون بمدينة غزة، في إجراء جراحة لزراعة قرنية لمريضة فلسطينية.

غزة/ حسني نديم/ الأناضول

ـ إجراء أول جراحة زراعة قرنية لمريضة فلسطينية في مدينة غزة منذ بدء الحرب بعد وصية فلسطيني بالتبرع بقرنيته بعد مقتله

ـ الجراحة جرت في ظل عدم توفر القرنيات ومنع إدخالها إلى القطاع جراء الحصار الإسرائيلي وإغلاق المعابر

ـ المريضة بيروت النخالة للأناضول: لم أتمكن من السفر لإجراء العملية خارج غزة وقرنية الشهيد منحتني الحياة وأعادت إليّ الأمل

ـ مدير مستشفى العيون الدكتور حسام داوود للأناضول: أكثر من 300 مريض حاليا على قوائم الانتظار وإدخال القرنيات إلى غزة شبه مستحيل بسبب الحصار وإغلاق المعابر

القرنية المزروعة تبرع بها قتيل، في ظل انعدام توفر القرنيات ومنع إدخالها إلى القطاع جراء إغلاق المعابر.

وأجريت العملية للمريضة بيروت النخالة (33 عامًا)، التي كانت تعاني من القرنية المخروطية وفقدانا شبه كامل للبصر في عينها اليسرى، لينقذها فلسطيني أوصى بالتبرع بأعضائه قبل مقتله إثر قصف إسرائيلي استهدف مخيم جباليا شمالي قطاع غزة في 16 مايو/ أيار الجاري.

وتمكن فريق طبي برئاسة مدير مستشفى العيون واستشاري زراعة القرنية الدكتور حسام داوود، من إجراء العملية بنجاح، في خطوة وصفها الأطباء بأنها بداية لاستئناف برنامج زراعة القرنيات المتوقف منذ أشهر بسبب الحرب ونقص المستلزمات الطبية.

وقالت النخالة، لمراسل الأناضول، إن معاناتها تفاقمت خلال الحرب بعد تدهور بصرها نتيجة ظروف النزوح والدخان والانقطاع المستمر للكهرباء.

وأضافت: "كنت أعتمد على عيني اليمنى في الرؤية، لكنها ضعفت أيضا خلال الحرب، بينما أصبحت الرؤية في العين اليسرى شبه معدومة ولا تتجاوز بضعة سنتيمترات".

وأشارت إلى أنها كانت مدرجة على قوائم التحويلات العلاجية خارج القطاع، لكنها لم تتمكن من السفر لتلقي العلاج.

وتابعت النخالة: "لم أتوقع أن أتمكن من إجراء زراعة قرنية داخل غزة، وعندما تلقيت اتصالا من المستشفى شعرت بفرحة كبيرة، لأن هذا النوع من العمليات كان يبدو مستحيلا في ظل الظروف الحالية".

وأعربت عن امتنانها للقتيل الفلسطيني وعائلته لموافقتهم على التبرع بالقرنية، قائلة: "رحل الشهيد وبقي أثره يمنح الحياة والأمل للآخرين".

ـ الحالة الأولى

من جانبه، قال الدكتور حسام داوود، للأناضول، إن العملية تمثل أول حالة ضمن استئناف الحملة الوطنية لزراعة القرنيات التي بدأت قبل الحرب وتوقفت بالكامل مع اندلاعها.

وأوضح داوود، أن المستشفى تمكن خلال الأشهر الماضية من توفير الحد الأدنى من الأدوات والخيوط الجراحية والمواد الطبية اللازمة لاستئناف العمليات بعد جهود استمرت نحو ثلاثة أشهر.

وأضاف أن أكثر من 300 مريض مسجلون حاليا على قوائم الانتظار ويحتاجون بشكل عاجل إلى عمليات زراعة قرنية، في ظل تعذر سفر كثير منهم لتلقي العلاج خارج القطاع.

وأشار إلى أن إدخال القرنيات من الخارج أصبح شبه مستحيل بسبب الحصار وإغلاق المعابر، ما يدفع الأطباء للاعتماد على التبرع المحلي من القتلى والمتوفين بعد موافقة ذويهم.

ودعا داوود، المؤسسات الدولية والدول الداعمة للقطاع الصحي إلى توفير المستلزمات الطبية الأساسية اللازمة لاستمرار عمليات زراعة القرنية، بما يشمل الخيوط الجراحية والمواد الحافظة والأدوات المتخصصة.

ويعاني القطاع الصحي في غزة من نقص حاد في الأدوية والمستهلكات الطبية نتيجة الحرب المستمرة والحصار، فيما تواجه مئات الحالات المرضية خطر فقدان البصر الدائم بسبب تعذر إجراء العمليات الجراحية المتخصصة أو السفر للعلاج خارج القطاع.

ويعيش الفلسطينيون في غزة أوضاعا إنسانية ومعيشية بالغة الصعوبة في ظل تداعيات الإبادة الإسرائيلية إلى جانب القيود المفروضة على حركة التنقل والسفر منذ سنوات.

والثلاثاء، طالبت وزارة الصحة بتسريع الإجلاء الطبي لآلاف المرضى والجرحى، مؤكدة أن السماح بمغادرة أعداد محدودة لا يلبي الاحتياجات العاجلة للمرضى في ظل أوضاع صحية وإنسانية صعبة.

ولا يزال أكثر من 18 ألف مريض وجريح ينتظرون الإجلاء الطبي، وفق تصريحات سابقة للمتحدث باسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني رائد النمس، لإذاعة "صوت فلسطين" الحكومية.

وقبل حرب الإبادة، كان مئات الفلسطينيين يغادرون غزة يوميا عبر المعبر، ويعود مئات آخرون إلى القطاع في حركة طبيعية، وكانت آلية العمل في المعبر تخضع لوزارة الداخلية بغزة والجانب المصري، دون تدخل إسرائيلي.

وكان من المفترض أن تعيد إسرائيل فتح المعبر في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي بدأ سريانه في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، لكنها تنصلت من ذلك.

وبدعم أمريكي، شنت إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة استمرت عامين، وخلفت أكثر من 72 ألف قتيل وما يزيد عن 172 ألف جريح فلسطينيين، ودمارا واسعا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.

والجمعة، اعتمدت منظمة الصحة العالمية، مشروع قرار بعنوان "الأوضاع الصحية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية"، يركز على الكارثة الصحية والإنسانية في غزة، وشدد على ضرورة توفير التمويل العاجل لإعادة تأهيل النظام الصحي الفلسطيني.