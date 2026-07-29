نادي الأسير: 24 ألفا و600 حالة اعتقال بالضفة منذ بدء حرب الإبادة بغزة

غزة/ حسني نديم/ الأناضول

قال نادي الأسير الفلسطيني، الأربعاء، إن أكثر من 24 ألفا و600 حالة اعتقال سُجلت في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأوضح النادي، في بيان، أن هذه الحصيلة لا تشمل حالات الاعتقال في قطاع غزة، التي تقدر بالآلاف، في ظل صعوبات التوثيق والرصد الناجمة عن استمرار الحرب وما رافقها من إخفاء قسري وظروف احتجاز وانتهاكات بحق المعتقلين من قطاع غزة.

وأشار إلى أن حملات الاعتقال طالت مختلف فئات المجتمع الفلسطيني، ومن بين المعتقلين أكثر من 785 امرأة وأكثر من ألف و900 طفل في الضفة الغربية منذ بدء الحرب.

واعتبر النادي أن هذه الأرقام تعكس تصعيدا غير مسبوق في سياسة الاعتقال والملاحقة، وتحول الاعتقال إلى أداة للعقاب الجماعي والانتقام، ضمن حملة تستهدف الفلسطينيين بمختلف فئاتهم.

وأضاف أن الاعتقالات باتت جزءا من منظومة قمع واسعة، ترافقها انتهاكات داخل السجون ومراكز التحقيق والمعسكرات، مشيرا إلى أن المؤسسات المختصة وثقت هذه الانتهاكات عبر مئات الشهادات والإفادات.

وأكد نادي الأسير أن استمرار عمليات الاعتقال، إلى جانب ما يرافقها من إخفاء قسري وظروف احتجاز قاسية، يستدعي تدخلا دوليا لضمان حماية المعتقلين الفلسطينيين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بحقهم.

والثلاثاء، قال نادي الأسير الفلسطيني إن السلطات الإسرائيلية نفذت أكثر من 3 آلاف و600 حالة اعتقال في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، ومئات الحالات في قطاع غزة خلال النصف الأول من عام 2026.

وبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو 9 آلاف و400 حتى بداية يوليو/تموز 2026، بينهم 94 أسيرة وأكثر من 350 طفلا و3 آلاف و244 معتقلا إداريا، إضافة إلى ألف و320 معتقلا تصنفهم إسرائيل تحت مسمى "المقاتلين غير الشرعيين"، وفق معطيات فلسطينية.

وبدعم أمريكي، بدأت إسرائيل، في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، أسفرت عن مقتل أكثر من 73 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 174 ألفا، معظمهم من الأطفال والنساء، فضلا عن دمار طال نحو 90 بالمئة من البنية التحتية.

ورغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، تواصل إسرائيل هجماتها اليومية على القطاع، ما أسفر عن مقتل ألف و207 فلسطينيين وإصابة 3 آلاف و914 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء، إلى جانب استمرار الدمار الواسع.