منظمة التحرير: مستوطنون يستغلون بنية إسرائيل العسكرية لصالح الاستيطان

رام الله/ عوض الرجوب/ الأناضول

قال تقرير رسمي فلسطيني، السبت، إن مستوطنين وجهات رسمية في إسرائيل يستغلون بنية تحتية عسكرية وأوامر مصادرة عسكرية لصالح المشروع الاستيطاني وإحداث تغيير في طبوغرافية الضفة الغربية.

ووفق التقرير، الذي أعده "المكتب الوطني للدفاع عن الأرض" التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، فإن المستوطنين وبدعم من الجيش الإسرائيلي ومؤسسات رسمية إسرائيلية تمكنوا "خلال السنوات الأخيرة من تغيير الخريطة الطبوغرافية للضفة الغربية، عبر استخدام البنية التحتية العسكرية وأوامر المصادرة العسكرية لشق طرق جديدة وربط البؤر الاستيطانية بالمستوطنات الكبيرة".

وأوضح أن ذلك التغيير "يأتي في سياق سياسة تشمل تعديل حدود مناطق إطلاق النار لأغراض استيطانية، وإصدار أوامر عسكرية لشق طرق تخدم البؤر الاستيطانية، إضافة إلى تحويل قواعد عسكرية مهجورة إلى مستوطنات مدنية جديدة".

وأضاف التقرير، أن الجيش الإسرائيلي "دمر خلال السنوات الماضية تجمعات فلسطينية كاملة في مناطق الأغوار (شمال شرق) ومسافر يطا جنوبي الضفة الغربية، وأجبر سكانها على الرحيل، بينما أُقيمت في المقابل بؤر استيطانية جديدة داخل المناطق نفسها، بعضها جرى إنشاؤه بتنسيق مباشر مع المستوى السياسي الإسرائيلي".

ونقل التقرير عن صحيفة "هآرتس" العبرية، أن "قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي وقّع خلال الأشهر الأخيرة ثمانية أوامر لتعديل حدود مناطق إطلاق النار في الضفة الغربية، بهدف شرعنة بؤر استيطانية قائمة والسماح بتوسيع مستوطنات أخرى".

وأضافت الصحيفة، وفق التقرير، أن "أوامر المصادرة العسكرية، التي يفترض أن تكون لأغراض أمنية مؤقتة، تحولت إلى أداة مركزية في خدمة المشروع الاستيطاني".

وبحسب معطيات المكتب الوطني للدفاع عن الأرض، جرى بين عامي 2023 و2025، إصدار 140 أمر مصادرة عسكري تحت بند "الاحتياجات الأمنية"، خصص 81 بالمئة منها لخدمة المستوطنات والبؤر الاستيطانية.

وبلغ عدد المواقع الاستيطانية والقواعد العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية 645 موقعاً نهاية عام 2025، تتوزع بواقع 151 مستوطنة و350 بؤرة استيطانية منها 89 بؤرة رعوية، و144 موقعاً مختلفا بما يشمل مناطق صناعية وسياحية وخدمية ومعسكرات لجيش الاحتلال، وفق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

بينما بلغ عدد المستوطنين نحو 778 ألفا و500 نهاية عام 2024، معظمهم يسكنون محافظة القدس، بواقع 333 ألفا و580 مستوطن، بحسب ذات المصدر.

