مقتل 8 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على غزة السبت

مقتل 7 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على غزة السبت غارات جوية استهدفت تجمعات مدنية وفناء منزل وسطح منزل آخر في خان يونس ودير البلح ومدينة غزة، وفق مصادر طبية للأناضول

غزة/ رمزي محمود/ الأناضول

قتل الجيش الإسرائيلي 8 فلسطينيين وأصاب آخرين، السبت، في غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة.

يأتي ذلك غداة إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب و"مجلس السلام" التوصل إلى اتفاق على تنفيذ المرحلة التالية من وقف إطلاق النار في غزة، وإفادة المجلس بأن حركة "حماس" وافقت على خريطة طريق مفصلة، دون صدور تعليق إسرائيلي.

وفي أحدث الاعتداءات، أفاد مصدر طبي في المستشفى المعمداني بمقتل فلسطيني وإصابة آخرين جراء قصف نفذته مسيرة إسرائيلية واستهدف تجمعا لمدنيين في شارع دير اللاتين بالبلدة القديمة جنوبي مدينة غزة.

كما أفاد المصدر بإصابة عدد من الفلسطينيين إثر إطلاق نار وقصف مدفعي نفذتهما آليات إسرائيلية توغلت بشكل مفاجئ في محيط دوار دولة بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وفي وقت سابق، قُتل فلسطينيان إثر قصف نفذته مسيرة إسرائيلية واستهدف سطح منزل في منطقة الصناعة جنوبي مدينة غزة.

وأفاد مصدر طبي في مستشفى الشفاء للأناضول بـ"وصول جثماني شهيدين إثر غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية على سطح منزل في حارة الريس بمنطقة الصناعة".

وفي سياق متصل، أفاد مصدر طبي بمقتل شاب وإصابة آخرين إثر غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية واستهدفت تجمعا لمدنيين في شارع الثلاثيني جنوبي مدينة غزة.

وسبق ذلك مقتل فلسطينيين جراء قصف نفذته مسيرة إسرائيلية واستهدف تجمعا مدنيا في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، ونُقلا إلى المستشفى، بحسب المصادر ذاتها.

وفي الأثناء، نقل مراسل الأناضول عن مصادر محلية انفجار 4 مسيرات إسرائيلية من نوع "كواد كابتر" في بنايات بمحيط نادي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، دون الإبلاغ عن وقوع ضحايا أو مصابين.

كما قُتل فلسطيني وأصيب آخر جراء قصف نفذته مسيرة إسرائيلية واستهدف فناء منزل بمدينة دير البلح وسط القطاع، وفق شهود عيان ومصادر طبية للأناضول.

وفي جنوب القطاع، أفاد مصدر طبي بمقتل شاب متأثرا بجراح خطيرة أصيب بها إثر استهداف نفذته مسيرة إسرائيلية في منطقة أصداء بمواصي مدينة خان يونس.

ولاحقا، أعلنت مديرية الدفاع المدني أن طواقمها تعاملت مع مصابين اثنين إثر إطلاق نار من آليات إسرائيلية شمالي مدينة رفح، دون توضيح طبيعة إصابتيهما.

والسبت، قالت وزارة الصحة في غزة في بيان، إنها "وثقت استشهاد 152 فلسطينيا في مختلف محافظات القطاع خلال يوليو/ تموز الماضي، لتسجل بذلك أعلى حصيلة شهرية منذ مطلع العام".

وأضافت أن من بين الضحايا "21 طفلا، و14 امرأة، و4 من كبار السن، ما يعكس الأثر المباشر للتصعيد على الأحياء والمناطق السكنية المأهولة".

ورغم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، فإن إسرائيل واصلت خرقه، ما أسفر عن مقتل ألف و222 شخصا وإصابة 4 آلاف و53 آخرين.

وارتفعت الحصيلة الإجمالية للضحايا منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 73 ألفا و349 قتيلا، و174 ألفا و162 مصابا، وفق آخر إحصاءات وزارة الصحة في غزة.