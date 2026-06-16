مقتل 5 فلسطينيين يرفع حصيلة الإبادة الإسرائيلية إلى 73 ألفا و8 قتلى وإصابة 8 آخرين خلال 24 ساعة، وفق وزارة الصحة

إسطنبول / الأناضول

أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، الثلاثاء، مقتل 5 فلسطينيين خلال 24 ساعة، ما يرفع حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 73 ألفا و8 قتلى.

وقالت الوزارة في بيانها الإحصائي اليومي، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية "5 شهداء، و8 مصابين".

ولم توضح الوزارة ملابسات سقوط القتلى والجرحى، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 10 أكتوبر 2025، عبر عمليات قصف وإطلاق نار بمناطق متفرقة من القطاع.

وأضافت أن حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية للاتفاق منذ دخوله حيز التنفيذ ارتفعت إلى 997 قتيلا و3 آلاف و152 مصابا.

وأشارت إلى أن حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 73 ألفا و8 قتلى و173 ألفا و260 مصابا.

وجرى التوصل للاتفاق بعد عامين من إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، وخلفت إلى جانب الضحايا، دمارا واسعا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدّرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.