مقتل 16 فلسطينيا بغزة يرفع حصيلة قتلى الإبادة الإسرائيلية إلى 73 ألفا و269

غزة/ الأناضول



أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، السبت، مقتل 16 فلسطينيا وإصابة 60 آخرين خلال الساعات الـ48 الماضية، لترتفع حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 73 ألفا و269 قتيلا و173 ألفا و811 مصابا.

وقالت الوزارة في بيانها الإحصائي اليومي إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ48 الماضية "16 شهيدا جديدا، إضافة إلى شهيد متأثر بجراحه، و2 جرى انتشالهما من تحت الأنقاض".

وأشارت إلى أن المستشفيات استقبلت كذلك خلال الـ48 ساعة الماضية 60 إصابة.

وأضافت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى الآن.

ولم يوضح البيان ملابسات سقوط القتلى والجرحى الجدد، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في القطاع منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، عبر القصف وإطلاق النار.

وأوضحت الوزارة أن حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية للاتفاق ارتفعت إلى ألف و144 قتيلا و3 آلاف و703 مصابين.

وأكدت أن الحصيلة الإجمالية لضحايا الإبادة الإسرائيلية منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بلغت 73 ألفا و269 قتيلا و173 ألفا و811 مصابا.

وجرى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بعد عامين من حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة، التي بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وخلفت، إلى جانب عشرات الآلاف من الضحايا، دمارا واسعا طال نحو 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية، فيما قدرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.