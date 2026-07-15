مقتل 13 فلسطينيا بغزة يرفع عدد قتلى الإبادة الإسرائيلية لـ73 ألفا و246

غزة/ الأناضول

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأربعاء، مقتل 13 فلسطينيا وإصابة 18 آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة الإبادة الإسرائيلية منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 73 ألفا و246 قتيلا، و173 ألفا و727 مصابا.

وقالت الوزارة، في بيانها الإحصائي اليومي، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية "12 شهيدا جديدا، وشهيدا متأثرا بجراحه، إضافة إلى 18 إصابة".

وأضافت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى الآن.

ولم يوضح البيان ملابسات سقوط القتلى والجرحى الجدد، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في القطاع منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، عبر القصف وإطلاق النار.

وأوضحت الوزارة أن حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية للاتفاق ارتفعت إلى ألف و123 قتيلا، و3 آلاف و616 مصابا.

وأكدت أن الحصيلة الإجمالية لضحايا الإبادة الإسرائيلية منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بلغت 73 ألفا و246 قتيلا، و173 ألفا و727 مصابا.

وجرى التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بعد عامين من حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة، التي بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وخلفت، إلى جانب عشرات آلاف الضحايا، دمارا واسعا طال نحو 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، فيما قدّرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.