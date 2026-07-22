مقتل 12 فلسطينيا بغزة يرفع حصيلة الإبادة الإسرائيلية إلى 73 ألفا و305

غزة / الأناضول

أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، الأربعاء، مقتل 12 فلسطينيا وإصابة 12 خلال يوم، لترتفع حصيلة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 73 ألفا و305 قتلى و173 ألفا و918 مصابا.

وقالت الوزارة في بيانها الإحصائي اليومي إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 11 قتيلا جديدا، إضافة إلى فلسطيني توفي متأثرا بإصابته.

وأشارت إلى أن المستشفيات استقبلت كذلك خلال الساعات الـ24 الماضية 12 مصابا.

وأضافت أن عددا من الضحايا ما يزالون تحت الأنقاض وبالطرقات، مع عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.

ولم يوضح البيان ملابسات سقوط القتلى والجرحى الجدد، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في القطاع منذ 10 أكتوبر 2025، عبر القصف وإطلاق النار.

وأوضحت الوزارة أن حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية للاتفاق ارتفعت إلى ألف و180 قتيلا و3 آلاف و810 مصابين.

وأكدت أن حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية منذ 8 أكتوبر 2023 بلغت 73 ألفا و305 قتلى و173 ألفا و918 مصابا.

وجرى التوصل إلى الاتفاق لوقف الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة منذ 8 أكتوبر 2023، وخلفت إلى جانب الضحايا دمارا واسعا طال نحو 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.