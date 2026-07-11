مقتل فلسطيني وإصابة اثنين في استهداف إسرائيلي وسط غزة طواقم الإسعاف والطوارئ نقلت جثمان قتيل ومصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح..

غزة/ حسني نديم/ الأناضول

أعلنت مصادر طبية، السبت، مقتل فلسطيني وإصابة اثنين آخرين في قصف إسرائيلي استهدف مركبة مدنية في شارع الرشيد، غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ويأتي ذلك في ظل الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في قطاع غزة منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وأفادت مصادر طبية، لمراسل الأناضول، بوصول جثمان قتيل ومصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح (وسط)، جراء الغارة التي استهدفت مركبة كانت تسير في منطقة تبة النويري غرب المخيم.

وقال مراسل الأناضول، نقلا عن شهود عيان، إن طائرة إسرائيلية مسيّرة أطلقت ما لا يقل عن أربعة صواريخ باتجاه المركبة ومحيطها.

وأضاف الشهود أن الصاروخ الأول أصاب المركبة أثناء مرورها قرب تبة النويري، فيما استهدف الصاروخان الثاني والثالث أشخاصا حاولوا النجاة عقب القصف الأول، بينما سقط الصاروخ الرابع في محيط المركبة أثناء محاولة مواطنين الوصول إلى المصابين وإجلائهم.

وحتى السبت، أسفرت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار عن مقتل 1098 فلسطينيا وإصابة 3535 آخرين، وفق بيانات وزارة الصحة في قطاع غزة.

ومنذ بدء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على قطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قتلت إسرائيل أكثر من 73 ألف فلسطيني، وأصابت أكثر من 173 ألفا، إلى جانب دمار واسع طال نحو 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.