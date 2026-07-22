مقتل فلسطيني وإصابة آخرين بنيران وقصف إسرائيلي في قطاع غزة

غزة/ رمزي محمود/ الأناضول

قُتل فلسطيني وأصيب آخرون، الأربعاء، جراء إطلاق نار وقصف إسرائيلي استهدف مناطق في جنوب قطاع غزة وشماله، فيما توفي فلسطيني آخر متأثرا بإصابته في قصف إسرائيلي سابق.

ويأتي ذلك في ظل الخروقات الإسرائيلية المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في القطاع منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وأفاد مصدر طبي في مستشفى ناصر بوصول جثمان مفيد عبد الحميد أبو العنين (59 عاما)، إلى جانب عدد من المصابين، إثر إطلاق نار من الجيش الإسرائيلي في منطقة بئر 19 بمواصي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وقالت مصادر محلية وشهود عيان للأناضول إن الجيش الإسرائيلي أطلق النار بكثافة على خيام النازحين في المنطقة، ما أسفر عن مقتل أبو العنين بعد إصابته بطلق ناري داخل خيمته، وإصابة عدد آخر من النازحين نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي رفح، أصيب فلسطيني بشظايا قذيفة دبابة إسرائيلية في محيط مسجد معاوية بمواصي المدينة، وفق مصادر محلية.

وفي شمال القطاع، أصيب شاب بجروح خطيرة جراء قصف نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفه في حي الفالوجا غربي مخيم جباليا، بحسب المصادر ذاتها.

وفي سياق متصل، أعلن مصدر طبي في مستشفى الشفاء بمدينة غزة وفاة الشاب عبد الله أحمد حسان (34 عاما)، متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها في قصف إسرائيلي سابق.

وفي الأثناء، أفادت مصادر محلية وشهود عيان لمراسل الأناضول بأن آليات عسكرية إسرائيلية، بينها جرافة، توغلت فجر الأربعاء لمسافة تقارب 150 مترا قرب دوار دولة، جنوب شرقي حي الزيتون بمدينة غزة.

وأضاف الشهود أن التوغل تزامن مع إطلاق نار كثيف وقصف مدفعي، فيما نفذت الآليات عمليات تجريف في المنطقة.

وأشاروا إلى سماع دوي انفجارات عنيفة طوال الليل نتيجة القصف المدفعي الإسرائيلي المتواصل.

وذكرت مصادر متطابقة للأناضول أن الجيش الإسرائيلي وسع مناطق سيطرته في المنطقة، بعد إزاحة المكعبات الإسمنتية التي تحدد ما يعرف بـ"الخط الأصفر" باتجاه الغرب، وصولا إلى محيط دوار دولة على شارع صلاح الدين.

وتشهد المنطقة منذ أيام توغلات إسرائيلية متكررة، ترافقها عمليات قصف مدفعي وإطلاق نار، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الفلسطينيين.

وفي وسط القطاع، أصيب شاب بجروح متوسطة إثر إلقاء طائرة مسيرة إسرائيلية قنبلة على تجمع لمدنيين شرقي مدينة دير البلح، وفق مصدر طبي للأناضول.

وأسفرت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار حتى الأربعاء عن مقتل 1180 فلسطينيا وإصابة 3810 آخرين، بحسب بيانات وزارة الصحة في قطاع غزة.

وجرى التوصل إلى الاتفاق لوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في القطاع منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي خلفت أكثر من 73 ألف قتيل، وما يزيد على 173 ألف جريح، إضافة إلى دمار واسع طال نحو 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.