مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي قطاع غزة

غزة/ حسني نديم / الأناضول

قتل فلسطيني، الخميس، برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وأفادت مصادر طبية لمراسل الأناضول، بـ "وصول جثمان فلسطيني إلى مجمع الشفاء الطبي، عقب إطلاق الجيش الإسرائيلي النار تجاه منطقة العطاطرة في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع".

وأسفرت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار عن مقتل 1029 فلسطينيا وإصابة 3 آلاف و249 آخرين، وفق بيانات وزارة الصحة في القطاع، الأربعاء.

ومنذ بدء الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في 8 أكتوبر 2023، قتل أكثر من 73 ألف فلسطيني وأصيب ما يزيد على 173 ألفا آخرين، إضافة إلى دمار واسع طال 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية في القطاع.