مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي وسط وجنوبي غزة

غزة/ حسني نديم ورمزي محمود/ الأناضول

قتل فلسطينيان وأصيب آخرون، السبت، في استهدافين نفذهما الجيش الإسرائيلي لمركبة ومارة في وسط وجنوبي قطاع غزة.

يأتي ذلك في ظل الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في قطاع غزة منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وأفاد مصدر طبي في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوبي القطاع، لمراسل الأناضول، بوصول جثمان الشاب عمرو أبو شباب (22 عاما)، إثر قصف بطائرة مسيرة إسرائيلية استهدفه في منطقة السطر الغربي شمال المدينة.

وأضاف المصدر أن مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخا واحدا على الأقل استهدف الشاب المذكور أثناء سيره في منطقة السطر الغربي صباح السبت، فيما تعذر انتشاله حتى ساعات المساء.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت مصادر طبية مقتل فلسطيني وإصابة اثنين آخرين في قصف إسرائيلي استهدف مركبة مدنية في شارع الرشيد غرب مخيم النصيرات وسط القطاع.

ولاحقا، أفادت مصادر طبية لمراسل الأناضول بوصول جثمان الشاب حسن مصطفى الرزاينة (21 عاما) و3 مصابين آخرين إلى مستشفيي شهداء الأقصى والعودة في مدينة دير البلح ومخيم النصيرات (وسط)، جراء الغارة التي استهدفت مركبة كانت تسير في منطقة تبة النويري غرب المخيم.

وقال مراسل الأناضول، نقلا عن شهود عيان، إن طائرة إسرائيلية مسيرة أطلقت ما لا يقل عن 4 صواريخ باتجاه المركبة ومحيطها.

وأضاف الشهود أن الصاروخ الأول أصاب المركبة أثناء مرورها قرب تبة النويري، فيما استهدف الصاروخان الثاني والثالث أشخاصا حاولوا النجاة عقب القصف الأول، بينما سقط الصاروخ الرابع في محيط المركبة أثناء محاولة فلسطينيين الوصول إلى المصابين وإجلائهم.

وحتى السبت، أسفرت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار عن مقتل 1098 فلسطينيا وإصابة 3 آلاف و535 آخرين، وفق بيانات وزارة الصحة في قطاع غزة.

ومنذ بدء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على قطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قتلت إسرائيل أكثر من 73 ألف فلسطيني، وأصابت أكثر من 173 ألفا، إلى جانب دمار واسع طال نحو 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.